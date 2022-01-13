Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверки на украинских каналах из-за обилия русскоязычного контента в новогоднюю ночь.

Об этом заявил во время заседания член Нацсовета по ТВ Максим Оноприенко.

"Мы уже видим результаты первого мониторинга, нам еще нужно свести все цифры, но все признаки нарушений будут озвучены и рассмотрены, а Нацсовет будет принимать соответствующие меры", - сказал он и добавил, что такого количества жалоб на нарушение "мовного" законодательства уже давно не было.

"Отметим, что пока Нацсовет всей мощью своей репрессивной машины отучает украинские телеканалы от русского языка (на котором привыкли смотреть фильмы и передачи миллионы украинцы), русскоязычный и управляемый Банковой гостелеканал "Дом" расширяет своё вещание на всю страну.

Вот такая вот расчистка рынка руками Нацсовета получается", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Ранее мы писали, что в Раде захотели сделать канал "Дом" общенациональным. После принятия закона телеканал "Дом" подпадёт под сферу действия закона о телерадиовещании и, соответственно, под языковые квоты на вещание.

Также сообщали, что Нацсовет назначил проверки телеканала "Интер" за показ Д'Артаньяна и Шерлока Холмса.