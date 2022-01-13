Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя конституционность применения санкций против граждан Украины, которые не связаны с террористической деятельностью, заявил, что у него есть юридическое образование, и что согласно его прочтению закона, вводить их можно. Сослался Данилов на запятую и фразу "и тому подобное", которые якобы содержатся в документе.

Об этом Данилов заявил в интервью "Украинской правде".

На вопрос о конституционности введения санкций против граждан Украины, Данилов решил похвастаться, что у него есть юридическое образование. А после этого добавил, что в законе, после запятой, есть фраза "и тому подобное".

"Я так читаю (закон - Ред.), что можно. Очень внимательно читаю. Там есть запятая и слово "и тому подобное" (на украинском "тощо" - Ред.)", - сказал Алексей Данилов.

На самом же деле, в части 2 статьи 1 закона "О санкциях", которая регулирует список лиц, против которых могут вводиться санкции, содержится исчерпывающий перечень лиц, к которым могут быть применены санкции - иностранцы и лица, связанные с терроризмом.

"Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность", - говорится в документе.

"При этом СНБО вводит санкции в отношении украинцев, против которых никогда не выдвигались обвинения в терроризме, не говоря уже о вступивших в силу обвинительных приговорах. Что является прямым нарушением закона. А если говорить прямо - то преступлением со стороны Зеленского, Данилова и других причастных к этому лиц", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что в этом же интервью Данилов назвал мигрантов "биологическим оружием".

Также мы приводили подробно разъяснение юриста Елены Лукаш о том, почему санкции СНБО против граждан Украины незаконны и как их оспорить.