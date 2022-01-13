Данилов назвал мигрантов "биологическим оружием"
Секретарь СНБО Алексей Данилов в назвал мигрантов, которые в ноябре сконцентрировались на белорусско-польской границе, "биологическим оружием".
Такое высказывание Данилов сделал в интервью "Украинской правде".
Судя из контекста интервью, Данилов не мог подобрать слова для обозначения мигрантов на границе Беларуси и Польши, тогда журналист подсказал - "мигранты".
"Ну это же не мигранты. Это своего рода "биологическое оружие". Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну, как это?" - ответил на это Данилов.
Примечательно, но открыто ксенофобское высказывание в отношении целой группы людей осталось без замечания со стороны журналиста.
К слову, это не впервые Данилов блещет яркими обозначениями. Ранее он предлагал отказаться от слова "Донбасс", хотя и он, и президент, до и после заявления, продолжали использовать это слово.
Напомним, в 2021 году Данилов заработал на посту секретаря СНБО 831 тысячу гривен.
Также мы писали о том, что Данилов предлагал немцам взять к себе домой мигрантов из Беларуси.