Секретарь СНБО Алексей Данилов в назвал мигрантов, которые в ноябре сконцентрировались на белорусско-польской границе, "биологическим оружием".

Такое высказывание Данилов сделал в интервью "Украинской правде".

Судя из контекста интервью, Данилов не мог подобрать слова для обозначения мигрантов на границе Беларуси и Польши, тогда журналист подсказал - "мигранты".

"Ну это же не мигранты. Это своего рода "биологическое оружие". Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну, как это?" - ответил на это Данилов.

Примечательно, но открыто ксенофобское высказывание в отношении целой группы людей осталось без замечания со стороны журналиста.

К слову, это не впервые Данилов блещет яркими обозначениями. Ранее он предлагал отказаться от слова "Донбасс", хотя и он, и президент, до и после заявления, продолжали использовать это слово.

Напомним, в 2021 году Данилов заработал на посту секретаря СНБО 831 тысячу гривен.

Также мы писали о том, что Данилов предлагал немцам взять к себе домой мигрантов из Беларуси.