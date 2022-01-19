В Украине впервые за полтора месяца (с 4 декабря) за сутки обнаружили более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса. Вчера ковид подтвердился у 12 815 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом.

По информации Минздрава, за сутки ковид обнаружили у 1 422 детей и 464 медиков. Вчера в больницы с коронавирусом попал 2 401 пациент (позавчера - 1 125). 163 случая ковида оказались летальными. 5 413 человек выздоровели.

За сутки в Украине сделали 85 177 прививок от коронавируса. 30 201 человек получил первую, 36 744 - вторую дозу вакцины. Дополнительную прививку получили 614 человек, бустерную - 17 618 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 780 903 случая коронавируса. Из них 98 712 оказались летальными. Выздоровели 3 567 336 человек.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно мэр Киева Виталий Кличко повторно заразился коронавирусом, в связи с этим он ушел на самоизоляцию и работает из дома.

Также мы сообщали о том, как штамм коронавируса "Омикрон" разгоняет новую волну ковида в Украине и что о нем известно.

Кроме того, мы писали, что в Минздраве подсчитали, сколько миллионов украинцев сгенерировали сертификаты о вакцинации от коронавируса.