В среду, 19 января, президент США Джо Байден заявил, что вторжение России в Украину обернется катастрофой для России.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

"Если они совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России", - сказал глава Белого дома о России.

Он уточнил, что партнеры и союзники США "готовы нанести серьезный урон российской экономике" в вопросе ответных действий. Среди них то, что российские банки не смогут проводить операции с долларами.

"Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами", - сказал американский президент.

19 января Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Это произошло спустя несколько дней после завершения переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Судьба этих переговоров пока неизвестна.

Напомним, что ранее мы писали, почему нагнетают слухи о вторжении России в Украину.

А также, что пишут о недавних США и России западные СМИ.