После отъезда госсекретаря Блинкена из Киева, США ввели новые санкции против четверых граждан Украины.

Двое из них - действующие народные депутаты Олег Волошин и Тарас Козак, представляющие "Оппозиционную платформу - за жизнь". Еще двое - давно живущие в России экс-нардепы Владимир Олейник и Владимир Сивкович.

Претензии, высказанные в их адрес, можно объединить словом "связь с Россией". А формулировки американского минфина выдержаны в стиле, которому бы позавидовали протоколы сталинских "троек".

"Страна" разбиралась, почему новая партия граждан Украины попала под санкционный каток американцев.

"Пешки ФСБ в Украине"

В раздел с таким названием Департамент минфина США по контролю над активами (OFAC) внес Волошина и Козака. Американцы заявили, что их завербовали российские спецслужбы.

"Россия поручила своим разведывательным службам завербовать действующих и отставных украинских правительственных чиновников, чтобы подготовиться к приходу к власти в Украине и контролировать критически важную инфраструктуру Украины с помощью оккупационных российских сил. В центре этих усилий Тарас Козак и Олег Волошин", - заявили в департаменте.

Обоснование звучит мягко говоря странно. Оба нардепа не являются никакими "правительственными чиновниками" (government officials) и никак не влияют на критическую инфраструктуру. Ну, и факт "вербовки" подается без каких-либо доказательств.

Но пойдем дальше. Тарасу Козаку предъявляются следующие претензии:

1. Его телеканалы (с февраля, кстати, заблокированные в Украине) якобы вели политику по "очернению" членов ближайшего окружения Зеленского, "ложно обвинив их в неэффективном управлении при борьбе с пандемией".

Штаты считают это делалось в поддержку "плана ФСБ".

2. Каналы Козака также распространяли "ложь о выборах в США 2020 года", ретранслируя заявления нардепа Андрея Деркача, который ранее попал под американские санкции за публикацию аудиозаписей с разговорами Порошенко и Байдена.

3. "Весь 2020 год Козак сотрудничал с агентами ФСБ", - так звучит последняя претензия. Каких-либо доказательств этого утверждения не приводится.

Теперь Олег Волошин. По мнению американцев, он:

1. Сотрудничал с российскими деятелями, "чтобы подорвать позиции украинских правительственных чиновников и защищать интересы России".

2. Вел дела с подсанкционным в Америке Константином Килимником (в прошлом - соратник экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта), "имеющим связи с российской разведкой", "чтобы координировать передачу информации для оказания влияния на выборы в США по указанию России".

Козака внесли в список за соучастие во вмешательстве в американские выборы. А Волошина - за действия и намерения (!) действовать в интересах России.

"Связанные с ФСБ бывшие чиновники"

Так в минфине США назвали двух Владимиров - Олейника и Сивковича, которые тоже попали под санкции. Оба уже давно (с 2014 года) живут в России.

Владимир Олейник "имеет опыт поддержки России... и разделяет антизападные настроения", говорится в обосновании для введения санкций.

Американцы считают, что в 2021 году Олейник по указанию ФСБ вел работу по сбору информации об украинской критической инфраструктуре.

Что это значит и какое отношение бывший нардеп-регионал, к тому же невъездной, имеет отношение к сбору информации - далее не поясняется. Но следует пространное рассуждение о том, что Россия постоянно ведет разного рода гибридные атаки против Украины.

Олейник, как и Волошин, "действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, правительства Российской Федерации".

Владимир Сивкович "работал с сетью агентов российской разведки над проведением операций влияния, направленных на то, чтобы заручиться поддержкой Украины для официальной передачи Крыма России в обмен на вывод поддерживаемых Россией сил на Донбассе".

Причем, эта работа проводилась, как утверждают американцы, в 2021 году. Что странно вдвойне.

Во-первых, самой постановкой вопроса - признание Крыма в обмен на Донбасс - о чем Россия никогда не заявляла. Во-вторых, ролью в этом процессе Сивковича, давно забытого политика, который в последние годы вообще никак себя не проявлял.

Но, видимо, вышеописанное было сказано для весу, в остальном же дело было снова в связях Сивковича с Деркачом.

"В начале 2020 года Сивкович координировал свои действия с российскими спецслужбами для продвижения дезинформационной кампании Деркача против президентских выборов в США 2020 года", - говорится на сайте OFAC.

Американцы считают, что это была "операция влияния ФСБ, нацеленная на Соединенные Штаты".

Что означают эти санкции?

Теперь любая гипотетическая собственность Козака, Волошина, Сивковича и Олейника на территории США блокируется. Как и фирмы, которые принадлежат им более, чем на 50%.

Также им запрещены операции с американскими резидентами - инвестиции, кредиты, оплата за товары и услуги и так далее.

Проще говоря, если активов за океаном у бывших и действующих депутатов нет, то и бояться им нечего.

Американские санкции уже прокомментировал Олег Волошин:

"Похоже, ситуация достигла того уровня абсурда в международных отношениях, когда санкции Минфина США становятся критерием серьёзности вклада в борьбу с системой внешнего управления в Украине. По сути это и сказано в официальном пресс-релизе: "Это включало… подрыв позиций видных украинцев, считающихся прозападными, которые будут стоять на пути российских усилий по установлению своего контроля над Украиной".

Критикуешь соросят или Лещенко - заслуживаешь мер воздействия.

Наверное логично в условиях новой холодной войны, где есть только две стороны. И в силу широко известных собственных убеждений мне никак невозможно было оказаться с той. И это в придачу к открытой поддержке усилий по расследованию вмешательства Украины в американские выборы 2016 года против Трампа и критике вероятной коррупции в бизнесе Хантера Байдена в нашей стране. Так что можно считать признанием от тех, кого искренне считаю оппонентами.

Я человек весьма небогатый, собственностью за рубежом и счетами не располагающий, потому как цель для финансовых санкций проблемный. Плохо другое: это очередное свидетельство линии, которую вопреки некоторым обнадеживающим намекам будет в Украине проводить Вашингтон. А эта линия прямо ведет к войне. 25 января Кристина Квин собирает граждан США, находящихся в Украине, для инструктажа. Понятно, что речь пойдет об эвакуации. И это меня как отца троих детей и просто адекватного человека волнует гораздо больше любых санкций".