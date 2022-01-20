В США пояснили, за что были введены санкции против украинских граждан, которые, по мнению американцев, "вредоносно" действуют в пользу России.

Напомним, что Министерство финансов США ввело санкции против нескольких украинцев - Тараса Козака, Олега Волошина, Владимира Волошина и Владимира Сивковича.

По мнению американцев, Тарас Козак, который владеет несколькими новостными каналами в Украине, "поддержал план ФСБ очернить высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского", ложно обвинив их в неэффективной борьбе с пандемией COVID-19.

Как утверждают американцы, Козак использовал свои новостные платформы для распространения "ложных повествований о выборах в США", которые впервые поддержал Андрей Деркач. То есть, это своеобразная месть за публикацию пленок Деркача с прослушкой разговоров Порошенко и Байдена.

"Козак ретранслировал ложные утверждения Деркача о политических кандидатах в США", - написано в пояснении.

Нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина американцы обвинили в том, что он "работал с российскими лицами, чтобы подорвать позиции украинских правительственных чиновников и защищать интересы России".

По мнению американцев, Волошин также работал с попавшим под санкции США Константином Килимником, гражданином России, "имеющим связи с российской разведкой, который попал под санкции за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году", чтобы "координировать передачу информации для оказания влияния на выборы в США по указанию России".

Бывший вице-премьер Украины времен Януковича Владимир Сивкович обвинён в том, что в 2021 году "работал с сетью агентов российской разведки над проведением операций влияния, направленных на то, чтобы заручиться поддержкой Украины для официальной передачи Крыма России в обмен на вывод поддерживаемых Россией сил на Донбассе" (отметим, что совершено неожиданная тема - ранее о ней никогда не слышали).

Кроме того, утверждается, что в начале 2020 года "Сивкович координировал свои действия с российскими спецслужбами для продвижения дезинформационной кампании Деркача против президентских выборов в США 2020 года". То есть, это тоже месть за прослушку Байдена и Порошенко.

Бывшего нардепа от "Партии Регионов" Владимира Олейника США обвинили в том, что он разделяет "антизападные настроения России", а в 2021 году "работал по указанию ФСБ по сбору информации об украинской критической инфраструктуре".

Ранее мы писали, что в декабре 2021 года Государственный департамент США ввел санкции против отстраненного президентом Украины главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги Ольги.

Также "Страна" сообщала, что в конце прошлого года США ввели санкции против юриста Андрея Портнова и его благотворительного фонда.