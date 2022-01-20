После заявления вице-премьера Словакии о том, что Россия не вернет Украине Крым, а санкции против РФ приносят лишь вред, премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер заверил Киев в том, что его правительство не предпримет никаких действий, которые оправдывали бы нарушение Российской Федерацией международного права и оккупацию Крыма.

Об этом сообщает издание "DennikN".

Кроме того, Хегер ставит под сомнение слова Сулика о Крыме.

"Во время правления Роберта Фицо Словацкая Республика присоединилась к государствам, которые осудили оккупацию Крыма и ввели санкции в отношении Российской Федерации. Это официальная внешнеполитическая линия Словацкой Республики, в которой ничего не изменилось и которая является обязательной для членов правительства", - сказал он.

Также премьер-министр Словакии ожидает, что министр иностранных дел Иван Корчок разрешит ситуацию с Суликом именно в этом духе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что признаёт Крым частью России. Он также вспомнил события 2014 года и заявил, что украинские военные сами предложили российским коллегам спасти Крым от вторжения НАТО.

Между тем, "Страна" информировала о том, что действующий президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российским, а антироссийские санкции неэффективными.