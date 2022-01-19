Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Россия не вернет Украине аннексированный полуостров Крым. Поэтому, считает он, с РФ необходимо развивать отношения.

Об этом сообщает братиславское издание Pravda.

По словам вице-премьера, введенные против РФ санкции приносят вред. Он поставил под сомнение их значение.

"Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут (Украине - Ред.). Нужно смотреть вперед и строить отношения", - сказал министр экономики Словакии, добавив, что "напряженность на Востоке Украины не способствует налаживанию отношений".

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Крым российским.

Также мы писали, что действующий президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российским, а антироссийские санкции неэффективными. Также он заявил, что Российская Федерация не может быть их моделью развития, но она и не может быть врагом для них. По его словам, в отношении России много спекуляций, и поэтому самое важное - искать диалог с Москвой.