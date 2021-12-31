Министерство обороны Российской Федерации заявило, что военные РФ намерены оборудовать для учений десантников новый полигон в Крыму.

Кроме того, в 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику на полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

В Минобороны заявили, что продолжат наращивать боевой потенциал.

"В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Республике Крым", - заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях.

Всего в будущем году планируют около 100 мероприятий для подготовки органов управления, в том числе проведение командно-штабных учений со всеми соединениями и воинскими частями Воздушно-десантных войск.

Ранее мы писали, что, по данным американского агентства, Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной.

Также сообщали, что ранее Данилов заявил о 122 000 военных РФ, которые стоят у границ Украины.