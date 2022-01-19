Государственный секретарь США Энтони Блинкен потребовал от властей Украины предельно быстро завершить отбор главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом Блинкен сказал во время интервью для "Голоса Америки".

"Я сегодня встречался с Президентом Зеленским, мы говорили о практически всех этих вопросах, включая реформы. И президент Зеленский внедряет эти реформы, включая судебную реформу, но есть и другие вещи, которые должны пройти, в частности, назначение главы САП. Мы хотим увидеть это в ближайшее время", - заявил Блинкен.

При этом госсекретарь сказал, что понимает, что "есть давление извне, есть давление внутри", однако, по мнению Блинкена, Украина "продолжает двигаться на пути реформ и прогресса".

Напомним, 21 декабря комиссия по избранию главы САП провела конкурс, но победителя не объявила. Им должен был стать детектив НАБУ Александр Клименко, который набрал большее число баллов, чем его соперник прокурор Андрей Синюк.

Почему Банковая сорвала назначение главы САП и чем это ей обернется подробно разбиралась "Страна".