Почти час назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил об окончании переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. В свою очередь американский политик также прокомментировал встречу, заявив, что будет строго соблюдать принцип "ничего об Украине без Украины".

Об этом Энтони Блинкен написал в Twitter.

Госсек США уверят, что он придерживается политики "ничего об Украине без Украины", а также приветствует "приверженность Украины к мирному урегулированию" и призывает Россию "использовать дипломатию как единственный путь вперед".

Напомним, после Киева у Блинкена запланирован визит в Берлин, где он 20 января проведет встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Слова Блинкена прокомментировал телеграм-канал "Политика страны": "Теперь завтра он встретится с главой МИД Германии Бербок и поговорит с ней об Украине без Украины. А в пятницу поговорит об Украине без Украины с Лавровым в Женеве".

Также "Страна" писала о том, что уже 21 января Блинкен встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины", - прокомментировал предстоящую встречу госсекретарь США.

Мы также сообщали о том, что в своем выступлении перед посольством США в Киеве Блинкен заявил о том, что Вашингтон заинтересован в мирном решении напряжения между Москвой и Киевом.

Кроме того, мы сообщали о том, что глава российского МИД Сергей Лавров перед визитом Блинкена в Украину призвал его надавить на Киев для выполнения Минских соглашений.