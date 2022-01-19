Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что поставки военного вооружения Киеву со стороны западных стран способствуют тому, что ситуация в Украине сейчас становится "весьма и весьма напряженной".

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на слова представителя Кремля.

"Что касается напряженной обстановки в Украине - она действительно весьма и весьма напряженная. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это все приводит как раз к напряженности вокруг Украины", - сказал Песков.

Также он добавил, что Москва предпочитает, чтобы ее визави, в том числе в ФРГ, также обращали на это внимание.

Напомним, ранее мы писали о том, что Вашингтон увидел "сигнал агрессии" в российско-белорусских военных учениях у границ Украины, которые должны начаться 10 февраля. В Госдепе США считают, что Россия под предлогом учений с Беларусью может напасть на Украину с севера.

Кроме того, "Страна" также сообщала о том, что в посольстве РФ в США, комментируя заявления со стороны Вашингтона по поводу отсутствия шагов по деэскалации на границе с Украиной и опасности российского вторжения в нашу страну, призвали не поставлять ВСУ оружие.