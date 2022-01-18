Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки не планируют дополнительной отправки войск в Украину.

Об этом Джон Кирби заявил на брифинге во вторник, 18 января.

По словам Кирби, в Украине продолжают оставаться военнослужащие из Национальной гвардии США, которые выполняют функции военных инструкторов и советников.

"В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск в Украину, и нет никаких изменений в том, чем Национальная гвардия Флориды занимается на местах", - сказал Кирби.

Представитель Пентагона напомнил, что американские военнослужащие находятся в Украине на ротационной основе, консультируют, проводят инструктаж и помогают ВСУ.

"Мы ожидаем, что эта миссия продолжится. Мы будем продолжать следить за ситуацией на местах, и, если нам потребуется принять решение в отношении вооруженных сил, мы это сделаем", - добавил пресс-секретарь Пентагона.

Кирби рассказал, что при этом США продолжат искать способы помочь Украине защищать себя, это включает и отправку дополнительной военной помощи.

"Мы будем продолжать искать способы помочь Украине защищать себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности", - добавил представитель Пентагона.

Напомним, что в Пентагоне сообщили, сколько инструкторов Национальной гвардии США работают в Украине.

Ранее мы писали, что в Госдепе США заявили о крайней степени угрозы для Украины со стороны России.

Также "Страна" сообщала, что американские сенаторы пообещали передать Украине "Джавелины", "Стингеры" и другое оружие в случае вторжения РФ.