Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Олег Волошин прокомментировал в социальных сетях введенные против него санкции Министерства финансов США.

"Похоже, ситуация достигла того уровня абсурда в международных отношениях, когда санкции Минфина США становятся критерием серьёзности вклада в борьбу с системой внешнего управления в Украине. По сути это и сказано в официальном пресс-релизе: "Это включало… подрыв позиций видных украинцев, считающихся прозападными, которые будут стоять на пути российских усилий по установлению своего контроля над Украиной". Критикуешь соросят или Лещенко - заслуживаешь мер воздействия.

Это очередное свидетельство линии, которую вопреки некоторым обнадеживающим намекам будет в Украине проводить Вашингтон. А эта линия прямо ведёт к войне. 25 января Кристина Квин собирает граждан США, находящихся в Украине, для инструктажа. Понятно, что речь пойдет об эвакуации. И это меня как отца троих детей и просто адекватного человека волнует гораздо больше любых санкций", - написал Волошин.

Нардеп ОПЗЖ прокомментировал введенные против него санкции Минфином США. Источник: Telegram/Олег Волошин

Напомним, что США ввели санкции против нардепов от "Оппоплатформы" Козака и Волошина. Кроме них, санкции введены и против бывших чиновников времен Януковича Владимира Олейника и Владимира Сивковича.

Мы писали, что в США объяснили причины ввода новых санкций против украинцев. В частности, нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина американцы обвинили в том, что он "работал с российскими лицами, чтобы подорвать позиции украинских правительственных чиновников и защищать интересы России".

По мнению американцев, Волошин также работал с попавшим под санкции США Константином Килимником, гражданином России, "имеющим связи с российской разведкой, который попал под санкции за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году", чтобы "координировать передачу информации для оказания влияния на выборы в США по указанию России".

Также "Страна" сообщала, что в США предложили ввести санкции против Путина, Пескова, Мишустина и Собянина.