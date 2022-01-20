Президент США Джо Байден решил объяснить, что именно значат его слова о незначительном российском вторжении в Украину, которое может повлечь более сдержанную реакцию США, чем большое вторжение. И вспомнил о "зеленых человечках", которые также известны как "вежливые люди".

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на пресс-конференцию Байдена с журналистами в четверг, 20 января.

"Если военные пересекут границу Украины - это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, я ясно дал это понять президенту Путину", - заявил президент США.

По словам Байдена, у России есть "долгая история применения других агрессивных мер, не включающих военные - военизированные тактики, так называемые атаки из "серых зон", действия, когда российские солдаты не носят форму - так называемые маленькие человечки в зеленой форме". Доказательств подобных обвинений он не привел.

Президент добавил, что США должны быть готовы реагировать на разные вызовы, которые могут исходить от России.

"Это включает маленьких человечков в зеленой форме, а также кибератаки", - сказал президент США.

"Вежливые люди", aka "зелёные человечки" - эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, блокировавших стратегические объекты в Крыму. Термин получил распространение в конце февраля - начале марта 2014 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном вторжении" России.

Также мы писали, что Байден назвал безрезультатными три раунда переговоров с Россией о гарантиях безопасности.