На днях Украина получила бюджет-2025. Рада приняла в целом соотвествующий законопроект №12000.

Особых сюрпризов от главной сметы страны в экспертном сообществе изначально не ждали. Как и в этом году, в 2025-м бюджет будет заточен на войну, а большую часть других расходов планируется финансировать за счет международных партнеров.

Впрочем, итоговая версия бюджета многих удивила.

"По сравнению с первым чтением, мало что изменилось. Макроэкономические показатели, планы по доходам остались такими же, как в сентябре. Хотя уже сейчас понятно, что мы столкнулись с ускорением инфляции, которая, по итогам года, будет выше 10%, а в первом квартале следующего года - больше 11%. Плюс нам за последнее время только грантов пообещали на 50 млрд, а в бюджете эти поступления почему-то не учтены. Зато учтено повышение налогов для украинцев, хотя президент до сих пор не подписал соответствующий закон (речь идет о скандальном проекте №11416-д, который в октябре принял парламент - Ред). Как и рост акцизов на табак, хотя соответствующий законопроект проголосован парламентом только в первом чтении", — говорит нам экономист Данил Монин. Он добавил, что из-за этих "странностей" утвержденная версия главной сметы страны напоминает ему "бюджет-фейк", которую приняли, "чтобы было", и которую, скорее всего, придется еще пересматривать.

Тем не менее в бюджете ко второму чтению появилось несколько важных изменений, в частности, по распределению средств на места, прокурорским зарплатам, финансированию отдельных ведомств и учителям. И как раз эти нормы, скорее всего, никто менять не будет.

Разбирались в нюансах бюджета-2025.

Бюджет и его "странности"

Общие параметры бюджета на следующий год появились еще в сентябре, когда его обнародовал Кабмин. В этом же варианте за документ проголосовала Рада в персом чтении в конце октября. После чего профильный комитет начал принимать поправки ко второму чтению. И, как рассказывал нам член бюджетного комитета ВР Роман Каптелов, таких поправок поступило "на несколько бюджетов, то есть на сумму в несколько раз превышающую запланированную доходную часть.

Но, по итогу, в утвержденном в целом бюджете основные цифры практически не изменились, по сравнению с первым чтением. Они следующие:

курс доллара - 45 гривен (в бюджете на этот год — 41,27 грн);

ВВП — 8.466 трлн грн;

Рост ВВП — 2,7% (в этом году — 3,5%);

Инфляция на конец года - 9,5% (в этом году - 7,9%).

Пункт по инфляции, по словам Монина, один из самых "странных", особенно в свете того, что между первым и вторым чтением бюджета в Украине резко рванули потребительские цены. По итогам октября, инфляция выросла в годовом измерении до 9,7% - об этом свидетельствует недавний отчет Госстата. То есть инфляция уже выше, чем прогнозируется на следующий год. При этом Нацбанк оперативно свои прогнозы по инфляции поменял - на 9,7% на конец этого года и 11,4% на первый квартал 2025 года. Но в бюджете цифры по инфляции оставили без изменений;

Средняя зарплата - 24 389 гривен (в этом году — 20581 грн);

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3028 гривен;

Минимальная зарплата - 8 тысяч гривен.

Отметим, что ни прожиточный минимум, ни минимальную зарплату в бюджете на следующие год не изменили, по сравнению с текущими цифрами. Это означает фактическую заморозку соцстандартов (так как большая часть выплат привязаны к прожиточному минимуму) и зарплат бюджетников (привязанных к минималке и единой тарифной сетке). Рада не пересмотрела также специальный прожиточный минимум для определения зарплат прокуроров, хотя такие поправки в проект бюджета пытались протянуть. Этот прожиточный минимум применяется для расчета зарплат прокуроров и составляет 1600 гривен. То есть роста прокурорских зарплат в следующем году не будет, что позволит сэкономить больше 1,2 млрд бюджетных средств;

Доходная часть бюджета - 2,32 трлн гривен.

Это немного меньше, чем в проекте бюджета после первого чтения. Главная причина - местным бюджетам все же оставили 64% НДФЛ и реверсную дотацию, хотя изначально планировалось увеличить отчислений по налогу на доходы физлиц в госбюджет более чем на 20 млрд гривен (чтобы на местах оставалось только 60%). Но за эти "лишние" 4% НДФЛ разгорелась настоящая война. На местах заявляли, что будут вынуждены урезать расходы по ряду социальных программ.

"Вопрос реверса для нас составляет 350 млн гривен. В случае изъятия средств будем говорить с жителями, от чего мы должны отказаться: или от льготного проезда в электротранспорте, или от строительства укрытий в наших школах, или будем повышать тарифы на вывоз мусора", — отмечал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Что, очевидно, заставило депутатов отказаться от идеи забрать часть денег у местных общин. Как говорит Данил Монин, в планировании доходов бюджета почему-то не нашли отражения цифры по ожидаемым кредитным поступлениям (только от МВФ - более миллиарда долларов) плюс гранты от международных партнеров еще на несколько миллиардов.

Расходная часть бюджета — 3,трлн гривен. Большая часть пойдет на оборонку — 2,2 трлн. Еще 1,5 трлн - на финансирование различных программ Минобороны;

Дефицит бюджета - 19,4% ВВП;

Госдолг и гарантированный государством долг — 97% ВВП или 8,62 трлн на конец 2025 года;

Экспорт — 57 229 млрд долларов;

Импорт — 97 904 млрд;

Дефицит торгового баланса — почти 40,7 млрд.

При этом изначально бюджет сверстан под увеличенные налоги, в частности военный сбор 5% вместо 1,5%. Все налоговые новации, прописанные в скандальном проекте №11416-д, который уже приняла Рада, предусматривают увеличение бюджетных поступлений на огромную сумму - почти 141 млрд гривен. Но уже больше месяца президент этот закон не подписывает, и подпишет ли вообще - вопрос открытый.

Что, впрочем, не нашло никакого отражения в итоговой версии бюджета (хотя на момент голосования за него уже было понятно, что закон по налогам "проблемный").

"Создается такое впечатление, что бюджет приняли, как говорится, чтобы было. И уже сейчас все понимают, что в него буквально сразу же придется вносить многочисленные изменения. Не исключено, что проект "забросили" на фоне изменений перспектив по окончанию войны после победы Трампа. Потому что, если закончатся боевые действия, конфигурация бюджета радикально поменяется", — говорит Монин.

Впрочем, когда закончится война - пока неясно, как и то, как еще могут переписать бюджет. А вот жить и воевать по новой смете украинцам придется уже с 1 января. Поэтому "Страна" проанализировала основные доходные и расходные статьи в том виде, в котором они утверждены Радой, а значит - будут выполняться по крайне мере до внесения в бюджет новых изменений.

Сколько стоит война

Хотя проект бюджета приняли большинством голосов (за — 257 нардепов), под голосование в сессионном зале устроили "мини-протест". Несколько народных избранников (в основном от "Европейской солидарности") вышли к трибуне с плакатами "Миллиарды с инвестнянь и дорог - на украинское оружие", "Деньги с проплаченного марафона - на дроны", "Бригадам - НДФЛ и дроны, а не обещания" и др.

Ко второму чтению были попытки заложить в бюджет норму об увеличении доли с нынешних 10% до 30% "военного" НДФЛ, которая перенаправляется напрямую военным частям. Что, по мнению отдельных нардепов, позволило бы платить военным больше. Но по итогу эту поправку так и не приняли.

При этом, как написала в своем Телеграме нардеп и экс-глава налогового комитета Рады Нина Южанина, "даже частично не учли реальные шаги для реализации "плана стойкости", озвученного в зале ВР Зеленским (в день голосования за бюджет - Ред.)".

По ее словам, президент в своем плане поддержал увеличение прямого финансирования военных частей, которые могли бы оперативно закрывать свои текущие потребности. "Вспомнит ли Зеленский о своих словах, и наложит ли вето на такой бюджет", - задается вопросом Южанина (она за бюджет не голосовала).

Отметим, что военные расходы в бюджете на следующий год по-прежнему огромные — в общей сложности (с учетом финансирования программ Минобороны) около 3,7 трлн.

Однако, показательно, что эта цифра практически не увеличилась в сравнение с нынешним годом. Включая и часть, касающуюся зарплат военных (она выросла незначительно). Как мы уже писали, это может указывать на то, что военно-политическое руководство Украины не планирует увеличение численности армии. Что странно, учитывая постоянные заявления о намерении ВСУ в следующем году перейти в новое наступление.

Кроме того, отсутствие повышения расходов на оборону является предметом постоянной критики со стороны оппозиции, которая задает вопросы, почему в бюджете есть деньги на выплату "Вовиной тысячи", но нет дополнительных средств для армии.

Впрочем, общая сумма "на войну" еще может меняться, поскольку практически каждый год с момента полномасштабного вторжения бюджет пересматривают, чтобы внести изменения в финансирование статей по обороне и безопасности. До сегодняшнего дня военные расходы только увеличивали, но многое зависит от того, как долго еще продлится война.

"Потому что, к примеру, если военные действия закончатся уже весной следующего года, а такие прогнозы есть, то высвободится огромная сумма, которая позволит перекрыть практически весь дефицит бюджета", - говорит Монин.

Интересно, что ко второму чтению в бюджете предусмотрели "отмену" Дорожного фонда. А 43,2 млрд, который в него планировали собрать (в частности, за счет отчислений с налогов на автомобильное топливо, штрафов и т.д) пойдет в общий фонд бюджета, и большая часть затем будет перераспределена на военные потребности. Напомним: за строительство дорог во время войны украинские власти не раз критиковали, в том числе наши международные партнеры. То есть ликвидация скандального фонда, который ко всему прочему был "коррупционной кормушкой" на миллиарды, на первый взгляд правильное решение. Но из бюджета убрали также субвенцию в 6,6 млрд на обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог. Поэтому, что в итоге будет с дорогами и в целом с автомобильной логистикой в следующем году, неизвестно.

Что будет с социалкой и зарплатами

На что еще пойдут бюджетные деньги?

На втором месте по затратам - обслуживание государственного долга. На выплату долгов планируется потратить порядка 480 млрд гривен.

Это больше, чем заложено на социалку. Она оказалась лишь на третьем месте по расходам с финансированием около 420 млрд гривен. Это на 50 млрд меньше, чем в текущем году. Порезали в основном расходы на дотацию Пенсионному фонду на спецпенсии, которые ПФ теперь должен будет частично выплачивать за свой счет, а частично - сократить. Кабмину поручено разработать специальные коэффициенты для "слишком больших" пенсий. Также ПФ получит 11,3 млрд гривен неиспользованных пенсионных средств пенсионеров-переселенцев (если те не пользуются счетами более года, государство их попросту заберет).

При этом с учетом инфляции и общего подорожания жизни в Украине "заморозка" расходов по социалке фактически означает понижение "планки". К примеру, большинство соцвыплат не изменятся по сравнению с этим годом, так как прожиточный минимум, к которому они привязаны, остается таким же, как и сейчас, - чуть больше 3 тысяч гривен. При этом профсоюзы еще до войны подсчитывали, что реальный прожиточный минимум составлял на тот момент не меньше 5 тысяч гривен. Сейчас же он еще выше - порядка 7,5 тысячи.

Расходы на образование, по сравнению с нынешним годом, увеличатся на 18 млрд (до 189,9 млрд) на медицину - на 12 млрд (до 217 млрд). Что, по мнению главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, не покроет потребностей этих сегментов.

Отметим, что профсоюзные организации педагогов поднимали вопрос о повышении окладов учителей, которые остаются одними из самых низких в стране.

Но им ответили отказом. В качестве компенсации педагогам придумали доплаты в 1300 гривен (с 1 сентября 2025 года - 2600 гривен). Но, как оказалось, такие доплаты получат лишь учителя, работающие с полной загрузкой. Если же количество часов меньше, то, соотвественно, будут урезать и доплаты.

Еще одним "бонусом" для сферы образования станут так называемые "инвестиционные проекты" - на энергонезависимость школ и детсадов, ремонты столовых и мастерских, строительство укрытий, модернизацию образования и пр.

По данным Ассоциации городов Украины, 6,2 млрд выделят на оборудование укрытий, 2 млрд - на "Новую украинскую школу", 1,6 млрд - на школьные автобусы и пр.

Вместе с тем некоторые эксперты, с которыми пообщалась "Страна", считают, что многие "инвестпроекты" имеют потенциально высокие коррупционные риски, особенно в свете многочисленных скандалов, когда деньги на укрытия для детсадов и школ выделялись, но самих укрытий либо вообще нет, либо они слабо пригодны для нахождения там детей.

"Инвестиционные проекты" будут также в сфере здравоохранения. К примеру, на "модернизацию" медучреждений и создание реабилитационных центров заложили 10,7 млрд.

Интересно, что ко второму чтению появилось финансирование по программе компенсаций украинцам за поврежденное и уничтоженное жилье "еВидновлення", которой изначально в проекте бюджета вообще не было. Правда, сумма оказалась небольшая - 4 млрд гривен, тогда как, по оценкам главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти , местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, реальные потребности по этой программе на следующий год - не менее 10 млрд.

Это означает, что многие владельцы разрушенного жилья так и не получат от государства компенсаций.

Тысяча Зеленского, парки, декарбонизация

Зато в бюджете нашли деньги на "тысячу Зеленского" - 10 млрд гривен. Несложно посчитать, что этих денег хватит на 10 млн получателей. Еще 5 млн смогут получить деньги в этом году - под эту статью перераспределили финансирование некоторых программ Минэкономики на поддержку бизнеса. То есть всего речь идет о 15 млн получателей, тогда как по условиям программы, на свою "тысячу от президента" имеют право все граждане, включая детей. То есть либо власти допускают, что к следующему году в стране останется примерно такое количество жителей, либо планируют увеличивать финансирование или же, как вариант, - дополнительно "фильтровать" претендентов.

Но в бюджете есть статьи, которые вызывают еще больше вопросов, чем тысяча Зеленского. К примеру, о поддержке украинцев за границей и способствование их возвращению в Украину (на 150 млн гривен) или о финансировании Государственного фонда по декарбонизации и энергоэффективной трансформации на 1,75 млрд, программу "Активные парки - локации здоровой Украины" на 45,9 млн, расходы по которым, по мнению экспертов, с учетом реалий военного времени, можно было бы отложить. Как и повышение содержания некоторым ведомствам, в частности увеличение зарплатного фонда для Счетной палаты более чем на 240%.

Впрочем, пока непонятно, что в целом будет с финансированием бюджета и подпишет ли его вообще президент. Расчеты по доходам во многом построены на увеличенной налоговой базе, в частности на основе принятого не так давно скандального проекта по налогам 11416-д. Но Зеленский до сих пор его не подписал, и непонятно, подпишет ли вообще. Это значит, что "зависает" более 140 млрд запланированных доходов, - говорит Забловский.

Впрочем, эксперты не исключают, что для поиска дополнительных источников может быть задействован "план Б", который уже прописан в меморандуме с МВФ, в частности повышение НДС с 20% до 22-23%.