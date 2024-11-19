Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект госбюджета на следующий год. За принятие главного финансового документа страны проголосовали 257 народных депутатов.

В проекте заложены рекордные расходы на уровне 3,94 триллиона гривен, из которых на оборону должны пойти 2,22 триллиона.

Доходы прописаны на уровне 2,3 триллиона гривен, в том числе 141 миллиард гривен должен поступить от повышения налогов, которое еще не утвердил Владимир Зеленский.

Ожидаемое внешнее финансирование должно составить 38,4 миллиарда долларов.

Напомним, в первом чтении Рада приняла госбюджет-2025 в конце октября. В него не включили финансирование программы "еВоссстановление", по которой выделяют деньги на ремонт жилья людям, пострадавшим от боевых действий.

Вчера Комитет парламента по вопросам бюджета одобрил ко второму чтению проект бюджета. Комитет предложил внести в проект несколько правок, в том числе указать 90 миллиардов гривен кредитных средств, которые должна передать Великобритания на закупку оружия, и оставить 4% налога на доходы физических лиц общинам для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители.