Кабинет министров в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год, подготовленном ко второму чтению, одобрил выделение 150 миллионов гривен на поддержку украинских беженцев за границей и возвращение их домой.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

Каким образом планируют возвращать беженцев, не сообщается.

Также отмечается, что 200 миллионов гривен направлено на проекты стратегических коммуникаций и продвижение позитивного имиджа Украины за рубежом.

Как мы писали, 500 человек планируют вернуть в Украину в составе Украинского легиона, который готовят из беженцев в Польше. Больше всего заявок приходит от украинцев, живущих в Польше и Чехии, но также есть добровольцы из Великобритании, Ирландии, Канады и США. Примерно половина из них - это молодые люди младше 25 лет. 10% желающих составляют женщины.

Ранее в Евросоюзе обещали, что не будут принудительно возвращать в Украину военнообязанных беженцев.

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