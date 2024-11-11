Проект госбюджета-2025. Кабмин одобрил выделение 150 миллионов на поддержку и возвращение украинских беженцев
Кабинет министров в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год, подготовленном ко второму чтению, одобрил выделение 150 миллионов гривен на поддержку украинских беженцев за границей и возвращение их домой.
Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.
Каким образом планируют возвращать беженцев, не сообщается.
Также отмечается, что 200 миллионов гривен направлено на проекты стратегических коммуникаций и продвижение позитивного имиджа Украины за рубежом.
Как мы писали, 500 человек планируют вернуть в Украину в составе Украинского легиона, который готовят из беженцев в Польше. Больше всего заявок приходит от украинцев, живущих в Польше и Чехии, но также есть добровольцы из Великобритании, Ирландии, Канады и США. Примерно половина из них - это молодые люди младше 25 лет. 10% желающих составляют женщины.
Ранее в Евросоюзе обещали, что не будут принудительно возвращать в Украину военнообязанных беженцев.
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