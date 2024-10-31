Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект государственного бюджета на 2025 год. Его поддержали 247 депутатов.

При этом главный финансовый документ страны был утвержден в первом чтении без финансирования программы "еВосстановление", по которой украинцы получают выплаты за разрушенное войной жилье, о чем сообщила народная депутат Елена Шуляк.

В первоначальной редакции документа предлагалось выделить на эту программу 10 миллиардов гривен.

"Коллега по парламенту пишет, что денег на выплаты тем, кто потерял жилье из-за войны, нет. Но магическим образом между первым и вторым чтением появится 30 миллиардов гривен на идиотизм с выплатой 1000 гривен всем", - прокомментировал ситуацию другой нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, в проекте госбюджета Украины на 2025 год заморозили почти все социальные выплаты и оставили военные расходы на уровне 2024 года. Минимальную зарплату оставили на уровне 8 000 гривен, прожиточный минимум — на уровне 2920 гривен.

Ранее мы подробно рассказывали о выплате "Вовиной тысячи" по программе помощи, которую на днях анонсировал Зеленский.