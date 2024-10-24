На увеличение зарплат прокуроров и судей в следующем году из бюджета Украины планируют выделить дополнительно 2,7 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно. Повышение зарплат педагогов и медиков не предусмотрено.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина, которая посетила рабочую группу бюджетного комитета Верховной Рады.

По ее данным, средняя зарплата учителя - 12 тысяч гривен, а прокурора - 68 тысяч гривен.

Прокуроры апеллируют к росту прожиточного минимума, который не менялся с 2021 года, а судьи - к необходимости ввести выплату премий судьям первой инстанции до 40% должностного оклада за каждый месяц, потому что "из-за низкой зарплаты никто не хочет работать в местных судах".

В то же время медикам и педагогам зарплаты не повысят, потому что "министры не смогли защитить свою позицию".

"Например, Оксен Лисовый (министр образования - Ред.) выступает в роли человека, понимающего, что у государства нет средств и говорит о том, что как только появятся ресурсы, выплаты педагогам будут пересмотрены", - заявила Южанина.

Напомним, ранее министр образования Лисовый говорил, что у государства нет средств на повышение зарплат учителей. Для увеличения заработной платы всем работникам образования дополнительно потребуется 270 миллиардов гривен финансирования.

Перед этим глава МОН сообщил, что до окончания войны серьёзного увеличения зарплат учителям ждать не стоит.