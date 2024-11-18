Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил ко второму чтению проект государственного бюджета на 2025 год.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава комитета Роксолана Пидласа.

Окончательно утвердить главный финансовый документ страны планируют уже на этой неделе.

Комитет предложил внести в проект такие правки:

Указать 90 млрд грн кредитных средств, которые должна передать Великобритания на закупку оружия.

Оставить 4% налога на доходы физических лиц общинам (в общей сложности у них будет 64%) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, отменив при этом субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн.

Разрешить прифронтовым общинам не перечислять реверс в госбюджет (в общей сложности 593 млн грн).

Выделить "Укрзализныце" еще 128 млн грн на софинансирование европейского проекта развития железных дорог, что является обязательным условием предоставления европейских средств.

Выделить Национальной академии наук еще 277,1 млн грн, в том числе на исследования в военной сфере.

Исключить возможность политическим партиям покупать военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Исключить обязательство больницам держать деньги на счетах в казначействе.

Неделю назад Кабинет министров в проекте госбюджета, подготовленном ко второму чтению, одобрил выделение 150 миллионов гривен на поддержку украинских беженцев за границей и возвращение их домой.

Незадолго до этого правительство одобрило проект бюджета ко второму чтению.