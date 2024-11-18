В Раде одобрили проект бюджета - 2025 ко второму чтению
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил ко второму чтению проект государственного бюджета на 2025 год.
Об этом сообщила в Фейсбуке глава комитета Роксолана Пидласа.
Окончательно утвердить главный финансовый документ страны планируют уже на этой неделе.
Комитет предложил внести в проект такие правки:
- Указать 90 млрд грн кредитных средств, которые должна передать Великобритания на закупку оружия.
- Оставить 4% налога на доходы физических лиц общинам (в общей сложности у них будет 64%) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, отменив при этом субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн.
- Разрешить прифронтовым общинам не перечислять реверс в госбюджет (в общей сложности 593 млн грн).
- Выделить "Укрзализныце" еще 128 млн грн на софинансирование европейского проекта развития железных дорог, что является обязательным условием предоставления европейских средств.
- Выделить Национальной академии наук еще 277,1 млн грн, в том числе на исследования в военной сфере.
- Исключить возможность политическим партиям покупать военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
- Исключить обязательство больницам держать деньги на счетах в казначействе.
Неделю назад Кабинет министров в проекте госбюджета, подготовленном ко второму чтению, одобрил выделение 150 миллионов гривен на поддержку украинских беженцев за границей и возвращение их домой.
Незадолго до этого правительство одобрило проект бюджета ко второму чтению.