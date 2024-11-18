Комитет одобрил проект бюджета. Фото: auc.org.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил ко второму чтению проект государственного бюджета на 2025 год.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава комитета Роксолана Пидласа.

Окончательно утвердить главный финансовый документ страны планируют уже на этой неделе.

Комитет предложил внести в проект такие правки:

  • Указать 90 млрд грн кредитных средств, которые должна передать Великобритания на закупку оружия.
  • Оставить 4% налога на доходы физических лиц общинам (в общей сложности у них будет 64%) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, отменив при этом субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн.
  • Разрешить прифронтовым общинам не перечислять реверс в госбюджет (в общей сложности 593 млн грн).
  • Выделить "Укрзализныце" еще 128 млн грн на софинансирование европейского проекта развития железных дорог, что является обязательным условием предоставления европейских средств.
  • Выделить Национальной академии наук еще 277,1 млн грн, в том числе на исследования в военной сфере.
  • Исключить возможность политическим партиям покупать военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
  • Исключить обязательство больницам держать деньги на счетах в казначействе.

Неделю назад Кабинет министров в проекте госбюджета, подготовленном ко второму чтению, одобрил выделение 150 миллионов гривен на поддержку украинских беженцев за границей и возвращение их домой.

Незадолго до этого правительство одобрило проект бюджета ко второму чтению.

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