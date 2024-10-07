"Языковых инспекторов" в Ивано-Франковске не будет, на них нет денег.

Об этом сообщил заместитель мэра города Виталий Федорив в ответе на запрос издания "Украинские новости".

"По состоянию на 20.09.2024 языковые инспекторы не заработали. Из городского бюджета не выделяются средства на оплату труда и функционирования патрулей и не предусмотрено финансирование на эти нужды", - написал Федорив.

Напомним, что об инициативе ввести "языковых инспекторов" ранее заявлял мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он рассказал, что стать инспектором может кто угодно на "гражданских основаниях", то есть платы за это не будет. Люди будут "популяризировать" курсы украинского языка, следить за тем, на каком языке разговаривают сотрудники кафе и магазинов, сообщать о выявленных фактах на горячую линию. Штрафы выписывать они не будут, но будут делать замечания.

Ранее мы писали, что в отеле Ивано-Франковской области персонал потребовал у постоялицы говорить на украинском языке.

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