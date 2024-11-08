Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, приоритет в документе отдан обороне: на эти нужды предлагается выделить 2 трлн 225 млрд гривен. Все средства украинских налогоплательщиков пойдут на обеспечение сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники.

Ко второму чтению увеличили расходы бюджета на 50 млрд гривен:

дополнительные 24 млрд гривен предлагается выделить на образование, из этих средств 12 млрд пойдут на доплаты учителям и еще 12 млрд - на инвестиционные проекты в образовательной сфере;

6,3 млрд гривен предлагают направить на медицину;

5 млрд гривен предлагают выделить в поддержку ветеранов;

дорожный фонд в 2025 году финансироваться не будет, но на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства, выделяются 12,6 млрд гривен.

Сегодня Шмыгаль сообщил, что с 1 января учителя будут ежемесячно получать дополнительную тысячу гривен к зарплате, хотя раньше власти заявляли, что в бюджете нет денег на повышение их зарплат.

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