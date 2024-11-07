В Украине намечаются большие проблемы с программой "еВидновлення". По ней украинцам выплачивали деньги за поврежденные из-за боевых действий дома и квартиры, а также выдавали жилищные сертификаты как компенсацию за уничтоженную недвижимость с тем, чтобы можно было приобрести что-то взамен.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что в проекте бюджета на следующий год деньги под "еВидновлення" вообще не заложены, хотя она лично запрашивала 10 млрд гривен, а Министерство восстановления - 40 млрд. Поэтому, по словам Шуляк, программу могут полностью остановить.

Правда, другие депутаты от "Слуги народа" говорят, что какие-то средства по этой программе все ж таки выделят на следующий год. Но, скорее всего, объемы их будут не столь значительными, чтоб покрыть все потребности.

При этом, как рассказали "Стране" сразу несколько застройщиков, уже сейчас финансирования по "еВидновленню" практически нет. Поэтому многие строительные компании, хотя формально и продолжают участвовать в госпрограмме, на самом деле негласно остановили сделки по ней несмотря на то, что желающие "отоварить" свои жилищные сертификаты выстраиваются в очередь.

Стало меньше сделок по жилищным сертификатам и на вторичном рынке.

"Последнюю мы закрыли примерно три недели назад. Далеко не все хозяева готовы продавать по "еВидновленню", разве что с наценкой", — говорит киевский риелтор Ирина Луханина.

Разбирались, что происходит с программой "еВидновлення" и смогут ли украинцы ремонтировать или покупать жилье за бюджетные деньги.

Ремонты и жилищные сертификаты

Государственная программа "еВидновлення" стартовала уже вскоре после начала войны.

Заявки от тех, чье жилье было повреждено в ходе военных действий, стали принимать в "Дие", а компенсации выплачивать после осмотра помещения и оценки ущерба специальной комиссией. С января 2024 года компенсации начали выдавать тем, кто уже отремонтировал жилье за свой счет. Максимальная сумма компенсации составляет 500 тысяч гривен за дом и 350 тысяч - за квартиру.

С августа прошлого года программу "еВидновлення" распространили и на украинцев, чье жилье оказалось полностью разрушенным: власти запустили жилищные сертификаты. Их выдавали на сумму примерной оценки разрушенного объекта (причем, как говорят сами получатели, оценка была вполне рыночной). Купить за сертификаты можно было дом или квартиру в любом регионе страны. Условия для получателей сертификатов несколько раз улучшали. В сентябре этого года им разрешили покупать новое жилье "в складчину" - и за жилищный сертификат, и за льготный кредит "еОселя" (если суммы в сертификате не хватало на приобретение квартиры).

Кроме того, недавно программу "еВидновлення" расширили на украинцев, выехавших из оккупированных территорий и потерявших жилье там. Для того, чтобы подать заявку, достаточно было предоставить свидетельские показания оставшихся на ТОТ соседей или знакомых, а также фотографии разрушенных объектов, снимки, Google-карты и др.

По данным Шуляк, на конец октября были согласованы заявки на ремонты почти на 8 млрд гривен (для более 73 тысяч семей). По жилищным сертификатам статистика следующая: их выдали более 11 тысяч на сумму 17,2 млрд гривен (средняя сумма по одному сертификату составляет 1,6 млн гривен, или около 38,6 тысяч долларов по текущему курсу).

При этом уже несколько раз возникали проблемы с финансированием "еВидновлення". Масштабные перебои с деньгами наблюдались, в частности, летом. Тогда людям одобряли заявки на покупку жилья, они готовили сделки, но средства на счета не поступали. Такое продолжалось больше недели, и, как рассказывала в одном из интервью Шуляк, ее телефон "был красным". Но в итоге Кабмин перенаправил на программу около 7 млрд гривен от Мирового банка и Банка развития Совета Европы: 2,4 млрд на ремонты, остальное - на финансирование жилищных сертификатов.

Тогда чиновники поясняли, что "еВидновлення" финансируется не очень ритмично из-за того, что сначала принимаются заявки, формируется очередь, а затем европейским партнерам озвучивают нужную сумму. И пока идет процедура согласования выделения средств, якобы возникает "техническая заминка". То есть деньги в итоге поступают, но с небольшими "кассовыми разрывами", и "нужно ждать".

Но сейчас ситуация, похоже, изменилась.

"Финансирование уже остановили"

Как заявила Шуляк, программа "еВидновлення" на следующий год остается без финансирования, а "еОселя" (деньги на которую в проекте бюджета предусмотрены) по своим условиям остается недоступной для внутренних переселенцев. Эти условия предусматривают наличие стабильного дохода и первый взнос, чего нет у многих украинцев, потерявших жилье.

Сразу несколько застройщиков сказали "Стране", что уже сейчас финансирования по "еВидновленню" нет.

"Полно людей с жилищными сертификатами, которые хотят срочно их отоварить. Но финансирования нет и мало кто сейчас готов ввязываться в такие сделки. По условиям программы, сначала нужно оформить права собственности на нового владельца, а затем государство перечислит в течение недели деньги на счет продавца. То есть, если денег не перечислят, отмотать назад сделку можно разве что через суд, а это дополнительные затраты денег, времени и нервов. Поэтому лучше дождаться стабильного финансирования, хотя его, судя по всему, в следующем году может и не быть", - сказал нам топ-менеджер крупной киевской строительной компании.

Риелтор Луханина говорит, что последнюю сделку по жилищным сертификатам закрыла три недели назад, и тогда средства на счет продавца поступили в течение нескольких дней. Но с тех пор новых сделок не было.

"Не все продавцы готовы оформлять сделку по "еВидновленню", больше доверия к льготной ипотеке "еОселя", по которой вроде никаких проблем с финансированием нет. Те, кто рассматривает такие предложения, нередко выставляют более высокий ценник, чем покупателям с "живыми" деньгами. Но все равно владельцы, которым нужно быстро вывести деньги за границу, предпочитают не связываться с покупателями по еВидновленню", — говорит Луханина.

С компенсациями на ремонты тоже намечаются проблемы. По словам Шуляк, в качестве субвенций местным властям под эту программу в проекте бюджета на следующий год предусмотрено только 500 млн гривен. То есть, если брать по верхнему лимиту, 350-500 тысяч в одни руки, то этих денег хватит лишь на 1-1,4 тысячи семей. Понятно, что на местах могут доплачивать из своих средств, но лишние деньги есть далеко не у всех, особенно на прифронтовых территориях, где разрушений очень много.

В частности, на большие задержки с выплатами жалуются жители Донбасса. В Краматорске компенсации не могут получить около тысячи семей. Правда, местные власти говорят, что у многих проблемы с правоустанавливающими документами на жилье. Но в целом на конец сентября этого года в Донецкой области задолженность по восстановлению поврежденного жилья составила 78,8 млн гривен по почти 10,2 тыс. заявлений, о чем сообщила заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА Лариса Гусева. При этом общее количество поврежденного и уничтоженного жилья в этом регионе — около 41 тысячи.

Что будет с "еВидновленням" дальше

Действительно ли "еВидновлення" могут полностью свернуть? "Страна" обратилась к народному депутату, члену бюджетного комитета Верховной Рады Роману Каптелову с вопросом, правда ли, что в следующем году денег на ремонты и жилищные сертификаты в бюджете не будет.

"Депутаты набросали хотелок на 5,7 трлн гривен. Понятно, что большинство из них выполнить просто нереально. Елена Шуляк, похоже, заходит в оппозицию, учитывая риски потери места главы профильного комитета и руководителя партии "Слуга народа". Именно с этим я связываю ее заявления о якобы полном отсутствии финансирования по "еВидновленню". На самом деле Кабмин еще должен сформировать запрос на финансирование этой программы, которое, как известно, идет за счет наших международных партнеров. Я не утверждаю, что все потребности будут покрыты, но какие-то средства выделят", — ответил нам Каптелов.

Впрочем, источник из Кабмина сообщил, что на самом деле по "еВидновленню", якобы, возникло "недопонимание" с международными партнерами. Эта программа изначально должна была финансироваться из Фонда ликвидации последствий российской вооруженной агрессии на 60 млрд гривен. Но деньги в нем быстро закончились, по программе "еВидновлення" выплатили только чуть больше 10 млрд. Остальные средства пошли на разного рода ремонты, закупку транспорта и пр. При этом по части средств у европейских партнеров появились вопросы: не было ли нецелевого использования и коррупционной составляющей. До поры до времени дыры в финансировании "еВидновленни" доноры закрывали. Но будут ли они делать это дальше и в каких объемах, пока неясно, сказал источник.

При этом, по его словам, по льготной ипотеке "еОселя" никаких вопросов нет, и на нее на следующий год предусмотрено почти 10 млрд гривен.

"Есть еще один нюанс. "еОселя" - это хоть и льготная программа, но все же кредиты, которые людям придется вернуть. А "еВидновлення" - это чистый убыток для бюджета, бесповоротные компенсации. Поэтому настрой таков, чтобы убеждать людей брать льготную ипотеку, возможно, по ней даже улучшат условия и смягчат требования. А "еВидновлення" если и будут финансировать, то в небольших объемах", — сообщил источник "Страны".

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит, что нередко людям уже сейчас предлагают компромиссные варианты: выплатить по жилищному сертификату до 350-500 тысяч гривен (то есть за разрушенный дом как за поврежденный) с тем, чтобы человек мог отдать эти средства в качестве первого взноса по льготной ипотеке, а на недостающую для покупки нового жилья сумму оформил кредит.

Другой вопрос, что многие не могут получить ни компенсацию, ни льготный кредит. Например, если у человека нет официального достаточно высокого дохода, то ипотеку ему не дадут. То есть вариантов приобрести новое жилье взамен утраченного при таком раскладе практически не остается.

"При этом, что интересно, почему-то деньги на выплаты всем украинцам по тысяче гривен есть, а компенсировать людям утраченное жилье, оказывается, не из чего", - удивляется Попенко.