Государство не может выплачивать большие суммы за поврежденное вследствие боевых действий жилье.

Об этом в интервью украинскому СМИ заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, по состоянию на данный момент согласованы заявки почти на 8 миллиардов гривен. Компенсации утвердили более 73 тысячам украинских семей, которые уже получили или получат в будущем средства на ремонт.

Максимальная сумма выплат составляет 500 тысяч гривен за поврежденный дом и 350 тысяч гривен — за квартиру.

Шуляк также прокомментировала информацию о возможной приостановке программы "еВосстановление" из-за того, что в государственный бюджет 2025 года не заложили средства. Как отметила глава "Слуги народа", в госбюджете-2025 на субвенции для органов местного самоуправления за поврежденное жилье предусмотрено всего 500 миллионов гривен. А на жилищные сертификаты и для реализации третьего этапа программы, касающейся временно оккупированных территорий, — ноль.

Ранее стало известно, что получить "Вовину тысячу" смогут только находящиеся в Украине, претендентам на эту выплату придется доказывать, что они находятся в стране.

При этом проект бюджета на 2025 год предусматривает существенное повышение трат на зарплаты украинских чиновников.