Чтобы получить "Вовину тысячу" - анонсированную Владимиром Зеленским выплату в размере тысяча гривен, - необходимо будет подтвердить свое нахождение в Украине.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник.

Из-за такого условия украинцы, находящиеся за границей, не смогут получить выплату. Как передает пресса, "те, кто сейчас живут за границей как беженцы, не смогут получить деньги. Их перечисление будет производиться после верификации местоположения претендента".

При этом Кабинет министров ожидает, что получателей выплаты будет не более 15 миллионов. Юридическую основу для выплат планируют подготовить и утвердить до середины ноября.

Напомним, о запуске этой программы Зеленский объявил 25 октября. По его словам, деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг и товаров украинского производства. Программа стартует 1 декабря.

Как объяснили в правительстве, "Вовина тысяча" поступит гражданам на карту "Национального кэшбека" - виртуальную карточку, которую можно открыть через "Дию". Ее следует использовать с декабря по февраль.

Отметим, что в соцсетях эту инициативу довольно ядовито высмеяли, а оппозиция ее раскритиковала.