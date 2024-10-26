"Вовина тысяча" от президента Украины Владимира Зеленского поступит украинцам на карту "Национального кэшбека". Ее можно использовать с декабря по февраль.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона.

"Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карточка, которую можно открыть через "Дию", - пояснил замминистра.

Ранее о запуске этой программы заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг и товаров украинского производства. Программу запустят с 1 декабря.

Напомним, программа "украинского кэшбека" предусматривает возврат покупателю части средств, уплаченных за производимые в Украине товары.

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