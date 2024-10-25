Живущие в прифронтовых областях Украины переселенцы смогут получить от правительства субсидию на аренду жилья. Такой экспериментальный проект будет работать два года.

Соответствующее предложение поддержал Кабинет министров, о чем сообщил в своем телеграм-канале его представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Субсидии будут выдавать в следующих областях:

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Запорожская,

Николаевская,

Днепропетровская,

Луганская,

Донецкая,

Херсонская.

Исключение составят районы, включенные в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или захваченные РФ.

Предоставление субсидии будет возможно исключительно при оформлении договора найма между нанимателем и хозяином жилья. Документ подлежит регистрации и учету в базе договоров найма жилых помещений, созданной Пенсионным фондом Украины.

Оформление субсидии по найму жилья не помешает переселенцам получать еще одну целевую государственную поддержку - субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для расчета субсидии на аренду жилья устанавливается социальный норматив площади снимаемого жилого помещения на каждого человека: 13,65 кв.м, но не менее 35,22 кв.м на семью. Субсидию назначат, если расходы будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30 % совокупных доходов домохозяйства.

Напомним, на днях омбудсмен заявил, что все больше переселенцев возвращаются к себе домой на оккупированную или прифронтовую территорию из-за социально-экономических трудностей на новом месте.

Руководство "Слуги народа" на это заявило, что государственная политика в вопросе поддержки переселенцев полностью провалена и сводится к копеечным выплатам.