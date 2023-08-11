В Украине ужесточают законодательство по социальным выплатам и субсидиям.

В течение последнего времени власти уже приняли и еще готовятся принять ряд законодательных актов на этот счет.

Главное, на чем делается акцент - проверки на предмет выезда за границу. Все идет к тому, что граждан, которые находятся за пределами страны больше 30 дней, а это, в первую очередь, наши беженцы в Европе, могут лишить выплат.

Сначала такие нововведения приняли по внутренне-перемещенным лицам, затем - по получателям субсидий. Кроме того, Минэкономики уже подготовило похожий проект о лишении людей пособий по безработице за выезд за границу.

При этом начала действовать система автоматического обмена данными между Пенсионным фондом (он распоряжается всеми соцвыплатами) и Госпогранслужбой. То есть, теперь любой выезд за границу больше чем на 30 дней - уже повод поднять вопрос о лишении статуса ВПЛ и выплат.

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, таким образом власти хотят пресечь схемы, когда люди оформляют пособия в Украине и одновременно получают их в Европе.

Впрочем, как говорит эксперт рынка ЖКХ Олег Попенко, в случае, к примеру, с субсидиями, это значит, что многие украинцы лишатся компенсаций по коммуналке и им придется оплачивать космические платежки из своего кармана, что чревато ростом и так огромных коммунальных долгов.

Глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что ужесточение условий для наших беженцев в Украине на фоне "пригласительной" политики ЕС может привести к тому, что многие украинцы попросту не вернутся на родину - осядут в Европе.

"Причем, граждан хотят лишить некоторых выплат, которые не являются "подарком" государства, а обеспечены их же отчислениями. К примеру, люди из своих зарплат платят взносы в Фонд на случай временной нетрудоспособности, а, когда они оказались без работы, получается, что пособие по безработице им уже не положено", - добавил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Разбирались как выезд за границу лишает украинцев права на соцпомощь.

Схема "Переселенец"

Кабмин с начала лета принял сразу несколько постановлений, ужесточающих правила получения бюджетных выплат.

Первое - по внутренне перемещенным лицам. Постановление, касающееся выплат переселенцам, правительство утвердило 11 июня.

С одной стороны, отменяются тотальные проверки ВПЛ, когда соцслужбы контролировали, действительно ли переселенцы проживают по указанному адресу. Такие рейды массово проводились еще с прошлого года. Причем людей могли лишить выплат (а это 2 тысячи в месяц на взрослого и 3 тысячи на ребенка), даже если контролеры просто не застали их дома (к примеру, переселенцы были на работе или отлучились по делам).

Но в то же время зафиксирована норма о том, что статуса ВПЛ и выплат можно лишиться при выезде за границу или, к примеру, возвращении по прежнему месту жительства.

Отметим, что схема "Переселенец", когда ВПЛ оформляются в соцслужбах и получают выплаты, а сами уезжают домой (но при этом продолжают платить за "прописку" хозяевам съемных квартир) или в Европу (где оформляют статус временной защиты и пособия) действительно практикуется. Хотя, по словам Кравца, выявить "обман" переселенцев до недавнего времени было непросто.

Чтобы упростить работу контролерам, был запущен автоматический обмен данными между Пенсионным фондом (он распоряжается всеми соцвыплатами) и Госпогранслужбой. То есть, теперь любой выезд за границу больше чем на 30 дней - уже повод поднять вопрос о лишении статуса ВПЛ и выплат.

Время "Ч" для многих переселенцев наступило уже с 1 августа. Те, кто ранее не получал выплат, и хочет их оформить вынуждены будут пройти через проверки ПФ. Они касаются как местонахождения переселенцев, так и их финансового состояния, к примеру, проанализируют, делали ли люди дорогие покупки, есть ли у них депозит (от 100 тысяч гривен), валюта, недвижимость, авто.

Для тех, кто выплаты уже получает, проверки тоже будут, но с 1 сентября. И тех, кто проверки не пройдет, лишат статуса и бюджетной помощи. Основанием для этого станут:

- покупка транспортного средства не старше 5 лет,

- покупка более чем на 100 тысяч гривен земельного участка или недвижимости,

- покупка валюты или банковских металлов больше чем на 100 тысяч гривен,

- наличие собственного жилья (больше чем 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи),

- выезд за границу больше чем на 30 дней.

Субсидия - через Госпогранслужбу

В конце июля Кабмин принял еще одно постановление, которое предусматривает "сверку" по субсидиям по выезжающим за границу гражданам.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, оно предусматривает автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной пограничной службой.

"Это совершенствует механизм быстрого предоставления жилищных субсидий и делает социальную поддержку тем, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной". - сказал Шмыгаль.

Отменит, что для тех, кто находится в Украине, имеет невысокие доходы, не делал крупных покупок и не располагает "лишней" недвижимостью, процесс получения субсидий действительно упростили. Достаточно подать заявление, в том числе, через "Дию". А проверку данных ПФ проведет самостоятельно, по госреестрам и данным, полученным от других ведомств.

Но, получается, что тем, кто выехал за границу, компенсации по ЖКХ теперь могут и не дать.

"Большинство тех, кто выехал из страны, скорее всего, лишат субсидий", - говорит Попенко.

Ранее правительство развернуло информационную кампанию, призывая беженцев добровольно отказываться от субсидий. Был разработал специальный алгоритм. Как пояснили в Минсоцполитики, "отказникам" нужно написать заявление, указав название органа соцзащиты, в котором гражданин стоит на учете, личные данные, адрес, номер телефона, электронную почту. Заявления призывали отправлять по обычной или электронной почте в органы социальной защиты. Те оформят отказ и вышлют справку о лишении человека помощи.

То есть, власти всерьез настроены на то, чтобы не платить в новом отопительном сезоне субсидии беженцам.

Но у многих украинцев, которые выехали в Европу, осталось здесь жилье, и далеко не все сдают его в аренду. Люди продолжают оплачивать коммуналку, в том числе, и за счет субсидий (даже если в квартире никто не живет, есть ряд обязательных платежей, в том числе, за уборку придомовой территории, обслуживание сетей, вывоз мусора и т.д.).

Теперь же, получается, нужно будет платить полностью из своего кармана (то есть, из пособия или зарплаты, которую человек получает в Европе).

"Это напрямую повлияет на уровень задолженности по ЖКХ, которая и так огромная. Украинцы за границей имеют минимальное финансовое обеспечение. Далеко не все будут отдавать часть пособия на оплату коммуналки в Украине за квартиру, в которой они даже не живут", - говорит Попенко.

Безработные без пособий

По безработным в Минэкономики уже подготовили отдельный проект. Он выставлен на официальном сайте ведомства на общественное обсуждение.

Документ прописывает порядок расследований страховых случаев и обоснованности выплат материального обеспечения.

Как указано в пояснительной записке, новые порядок расследований, проверки по-новому будут способствовать "обеспечению обоснованности назначений и выплат материального обеспечения" безработным.

Как будут проводить проверки? Предусмотрено несколько этапов.

Первый - сверка информации, поданной безработным при регистрации на бирже, с данными государственных реестров. В том числе — базой пограничной службы по пересечению гражданами границы.

Второй этап — обмен данными с соседними странами касательно нахождения на их территории лиц, которые имеют в Украине статус безработных и претендуют на выплаты.

Стоит отметить, что многие украинцы еще до войны практиковали схему, по которой официально регистрировались на бирже труда в Украине, оформляли пособие по безработице, брали справку для оформления субсидии, а сами уезжали на заработки в Европу. С началом войны появилась "двойная регистрация" - в Украине на бирже труда и в Европе в качестве беженца.

Пособие по безработице в Украине сейчас небольшое - до 6700 в месяц, плюс платят его всего три месяца, затем нужно подаваться заново. Но регистрация на бирже труда позволяет взять справку для оформления субсидии. То есть, можно получать и пособие по безработице, и компенсацию по коммуналке. И в то же самое время - пособие в Европе. Теперь эту схему хотят пресечь.

В Минэкономики ожидают, что проверки позволят предотвратить лишнее расходование бюджетных средств на сумму более 2,5 млн гривен.

При этом, как отмечает Кравец, пособия по безработице - это не подачка от государства, люди его "зарабатывают" сами, отчисляя налоги с зарплат (в Фонд страхования на случай временной нетрудоспособности идет часть ЕСВ).

"Если человек работал, и платил налоги, то почему, если он лишился работы, должен доказывать свое право на пособие? И, чтобы его получать, должен стать "невыездным", - удивляется юрист.

То есть, все идет к тому, чтобы лишить беженцев всех выплат в Украине.

Что, с одной стороны, понятно, ведь в дефицитном украинском бюджете едва хватает средств на обеспечение тех граждан, которые остались в стране.

С другой, как отмечает Кравец, суммы выплат не такие большие. Но, получая их, люди чувствуют хоть какую-то поддержу государства. А отказы даже в минимальной помощи добавят аргументов не возвращаться на родину, которая "не заботится о людях".

Тем более, что жесткие проверки идут в диссонанс с политикой Европы, которая, наоборот, предлагает беженцам всяческие бонусы. К примеру, как мы уже писали, планируется упростить оформление ВНЖ и трудоустройство.