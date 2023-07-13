В Украине меняются правила по выплатам для переселенцев и пенсионеров.

Во-первых, 11 июля Кабмин принял постановление по так называемой помощи на проживание для переселенцев (она составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи на ребенка). С одной стороны, процедуру получения оформления упростили - тем, кто уже получал деньги ранее, не нужно будет идти в Пенсионный фонд — выплаты продлят автоматически.

С другой, многие рискуют вообще "слететь" с выплат. Появился целый список ограничений, кому помощь больше не положена. Основанием для аннулирования помощи станет, к примеру, пребывание за границей больше 30 дней без веских причин, возврат на прежнее место жительства или "лишние" покупки и имущество - валюта, автомобили, банковские депозиты свыше 100 тысяч гривен и т.д.

То есть, проверки переселенцев, которые запустили еще с весны и главной целью которых изначально было простое уточнение места жительства, не только продолжатся, но и станут более основательными. Теперь контролеры станут изучать ВПО еще и на предмет "зажиточности".

Во-вторых, в начале июля Кабмин подал в Раду законопроект №9453, который, в случае его принятия, может многое изменить для пенсионеров-переселенцев и тех пенсионеров, кто живет на захваченных территориях, но получает украинскую пенсию (нередко параллельно с российскими выплатами).

Для таких "хитрых" пенсионеров придумали ловушки. К примеру, если человек в течение полугода не получает пенсию через "Укрпочту" или не проводит никаких операций по карточному пенсионному счету.

Плюс в проекте предлагается возобновить условия идентификации ВПО на общих основаниях. То есть, пройти ее на удаленке уже не получится.

Отметим, что даже не дожидаясь принятия этого законопроекта, Ощадбанк уже включил верификацию по полной - с личным посещением отделения банка. А если ее не пройти - попросту блокируют счета.

"Понятно, что с принятием всех этих законодательных изменений оформить выплаты будет сложнее, а многие получатели лишаться денег. Что выглядит, как минимум, странно. Ведь в бюджете по социалке идет экономия средств, о чем власти отчитались в новом меморандуме с МВФ. То есть, деньги есть. При этом людей могут оставить ни с чем, а это - большой риск спровоцировать их массовое возвращение по прежнему месту жительства, даже если находится там опасно из-за военных действий. Как вариант, такие переселенцы могут пополнить ряды беженцев и уехать в Европу", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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Могут лишить выплат за "лишние" покупки и старую квартиру

11 июля правительство приняло постановление, которое кардинально меняет схему выплат бюджетной помощи для переселенцев.

Основных нововведений несколько.

Первое — в плюс ВПО. Речь идет о процедуре продления выплат. Ее с 1 августа и до конца января 2024 года сделают автоматической.

Ранее подтверждать свое право на помощь нужно было каждые полгода, причем, каждый раз нести документы в Пенсионный фонд (он курирует вопросы по соцпомощи). Особенно много волокиты у переселенцев было с подтверждением места жительства, о смене которого нужно было каждый раз сообщать проверяющим. А так как переселенцы достаточно мобильны (многие переезжают, к примеру, в надежде найти работу), то и отчитываться приходилось достаточно часто.

Более того - власти сами время от времени проверяли место жительства ВПО, проводя рейды по домам. Основанием стал тот факт, что многие переселенцы приезжали на новое место, снимали квартиру, оформляли статус ВПО и уезжали обратно домой. Но выплаты все равно продолжали получать.

Но на местах проверки нередко превращались в настоящие "облавы" - к людям приходили без предупреждения, среди белого дня, когда взрослые на работе, а дети в школе. И, если дверь никто не открыл, составляли акт, который мог стать основанием для лишения выплат. Чтобы его не пускали в ход, нужно было явиться в ПФ и течение 10 дней и прояснить ситуацию.

"В итоге среди переселенцев зреет недовольство, органы Пенсионного фонда в регионах трещат по швам, сотрудники просто не успевают справляться с потоком людей. Что, вероятно, и заставило Кабмин снять требования по "подтверждениям" и продлять выплаты автоматически, по крайней мере, на ближайшие полгода", — говорит Кравец.

При этом не продлят выплаты тем, кто пребывал за границей больше 30 дней без "обоснованных причин" (к таковым относятся, к примеру, служебная командировка, стажировка, лечение, уход за больным ребенком и пр), и тем, кто вернулся на прежнее место жительства.

Таким образом власти хотят перекрыть схемы, когда люди оформляют статус ВПО и выплаты (на семью из 4 человек можно получать 10 тысяч гривен в месяц), и уезжают домой или в Европу, где могут оформить еще и местную социальную помощь.

Также не нужно будет специально обращаться в органы ПФ, чтобы отказаться от статуса ВПО - сделать это можно дистанционно.

Вторая новация, мягко говоря, менее приятная для переселенцев. Для тех, кто будет оформлять помощь впервые (то есть, ранее ее не получал) после 1 августа этого года, власти приготовили неприятный сюрприз.

Прежде чем дать "добро" на выплаты, ПФ для начала изучит траты семьи за последние три месяца. И если обнаружит, к примеру, факт дорогих покупок - валюты, недвижимости, земельных участков, авто (на сумму свыше 100 тысяч гривен, наличие банковского депозита (от 100 тысяч), то в помощи откажут.

Третье нововведение — уже с 1 сентября могут лишить помощи и тех, кто ее оформил ранее и сейчас получает.

Вот что будет основанием для аннулирования выплат:

- покупка транспортного средства не старше пяти лет (кроме тех авто, что были куплены волонтерами и переданы на потребности обороны)

- покупка на сумму больше 100 тысяч гривен земельного участка, квартиры, дома

- наличие на депозитном банковском счете средств в общей сумме больше 100 тысяч гривен

- покупка иностранной валюты (кроме полученной от благотворителей или приобретенной для оплаты учебы или лечения) и банковских металлов на сумму больше 100 тысяч гривен

- наличие в собственности жилья, расположенного на территориях, не относящихся к оккупированным или тем, где ведутся активные боевые действия, если по площади оно превышает норматив в 13,65 квадратов на каждого члена семьи (то есть, чтобы слететь с выплат семье из трех человек достаточно иметь квартиру чуть более 40 квадратов, я такое жилье элитным точно не назовешь. Причем, такая "лишняя" квартира может быть куплена давно, еще до войны. Но если сейчас всплывет факт ее наличия, выплаты заберут.

Все эти пункты по-сути повторяют ограничения, которые прописаны для претендентов на другие виды бюджетной помощи, в частности, субсидий.

Дела на переселенцев

Понятно, что сбор подобной информации подразумевает весьма серьезные проверки. Причем, в огромных масштабах - выплаты по статусу ВПО на сегодня получает порядка 2,6 млн человек.

Как отметили в Кабмине, проверки будут идти через госреестры, и, если всплывет нарушение, будет принято решение о приостановке выплат, о чем гражданам сообщат.

С одной стороны, "верификация" получателей позволит отсечь тех, кто является вполне обеспеченным и может прокормить себя сам. Плюс в теории позволит перекрыть схемы с выплатами. С другой, сам процесс масштабных проверок и верификации может оказаться слишком затратным и при этом не факт, что сильно результативным.

"Схемы с выплатами, когда человек оформляет статус ВПО и уезжает домой, есть, но они не настолько массовые, чтобы запускать маховик проверок. Да и доказать факт обмана государства не так просто. Переселенцы, которые хитрят с выплатами, как правило, готовят "легенду" - договариваются с хозяевами квартир по месту, якобы, нового места жительства, платят им, чтобы те подтверждали, что люди там живут, но "как раз вышли в магазин". Поэтому, чтобы поймать недобросовестных граждан на обмане, придется проводить настоящее расследование, подключать специалистов, что в итоге может стоить бюджету намного дороже, чем сэкономленные 2 тысячи гривен помощи", — говорит Кравец.

Кроме того, по его словам, ужесточения по выплатам для переселенцев и лишение людей помощи может спровоцировать новый поток мигрантов - одни, оставшись без денег, уедут домой, даже если это опасно, другие задумаются о выезде в Европу и оформлении статуса беженца и социальных выплат там.

"Главное, чтобы в процессе верификации по-новому не пострадали те переселенцы, которые действительно нуждаются в государственной поддержке и имеют на нее все права. Это не исключено, к примеру, из-за разного рода "технических ошибок", неточности, неполноты или отсутствия данных, а также "человеческого фактора". Ведь итоговое решение на местах - за проверяющими", — добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Государство же за счет верификаций планирует усилить "адресность" помощи и сэкономить бюджетные деньги. Финансирование выплат переселенцам на сегодня одна их самых больших расходных статей по социалке (на этот год предусмотрено 57 млрд гривен).

"Но некоторые ограничения вызывают, как минимум, удивление. Скажем, лишить выплат, если человек имеет жилье на неоккупированных территориях в чуть больше 13 квадратов на человека. Это может быть и бабушкин заброшенный дом, в котором и жить нельзя, и в аренду не сдашь, и не продашь. И как это влияет на выплаты? То же самое по валюте или депозитам. У человека это могут быть сбережения на черный день. Это что, значит, что их нужно сначала проесть, а потом идти за помощью к государству?", - удивляется глава оценочной компании "Дельта Консалтинг" и в прошлом сам переселенец со статусом ВПО Роман Рябов.

При этом деньги в бюджете есть, и их хватило бы на финансирование переселенцев в нынешних объемах.

Как следует из обновленного меморандума с МВФ, о котором уже писала "Страна", власти отчитались, что потратили меньше согласованной с Фондом планки по социалке как раз за счет верификаций и "адресности".

Схема с пенсиями

Постановление Кабмина по выплатам для ВПО — только начало истории с верификациями.

Недавно в парламенте был зарегистрирован еще и законопроект на эту тему. Проект №9453 подал в Раду Кабинет министров. И там речь идет о пенсионерах из числа переселенцев и тех, кто живет на неподконтрольных Украине территориях.

В документе перечисляется список оснований для лишения человека пенсии.

В частности, выплаты заберут в таких случаях:

- если пенсионер временно живет за границей (но нужно заявление пенсионера об отказе от выплат)

- если пенсионеру присвоен статус пропавшего без вести.

- если пенсионер не получал средства в течение 6 месяцев подряд в организациях, которые осуществляют выплаты (к примеру, отделение "Уерпочты") или если в течение полугода не было операций по пенсионным банковским счетам.

- если получатели пенсии не проходили физической идентификации в предусмотренных законодательством случаях.

Последние два пункта касаются пенсионеров, которых находятся на неподконтрольных территориях, но претендуют (и по законодательству, имеют полное право) на украинские пенсии.

Получается, для того, чтобы выполнить условие по продлению выплат, человек должен будет приехать на подконтрольную Украине территорию. Ведь без этого просто нереально отметиться на "Укрпочте" или снять деньги со счета в украинском банке, а также пройти личную идентификацию. Но выезд с захваченных территорий сопряжен с большими рисками для пенсионеров, плюс далеко не каждому по карману (выезжать придется через Россию и затем в объезд через Европу, что может стоить как несколько пенсий).

Причем такую процедуру нужно будет проделывать каждые полгода. А если этого не делать, пенсию просто заберут.

По факту для многих пенсионеров, которые сейчас находятся на захваченных территориях, принятие этого проекта практически наверняка будет означать, что пенсии их попросту лишат. И тут экономия для Пенсионного фонда может оказаться куда более значительной, чем по тем же ВПО, так как речь идет о миллионах пенсионеров.

Проверят всех

В законопроекте по пенсиям есть еще один важный пункт. Предлагается возобновить условия идентификации для ВПО на общих основаниях. То есть, сделать это по упрощенной схеме, к примеру, дистанционно, после вступления нового закона в силу будет нельзя.

При этом, к примеру, Ощадбанк уже возобновил физическую идентификацию пенсионеров и переселенцев- получателей соцпомощи, даже не дожидаясь принятия нового закона.

"Страна" уже писала, что людям грозятся блокировать счета, если они не пройдут идентификацию. Сами проверки предусматривают три этапа:

1, Личное обращение пенсионера или получателя соцпомощи в отделение Ощадбанка с паспортом, пенсионным удостоверением, платежной картой.

2. Предоставление всех этих документов работникам Ощадбанка

3. Проведение "идентифицированным" лицом операции по карте (получение денег или, к примеру, проверка баланса по карте. То есть, нужна любая транзакция, предусматривающая введение ПИН-кода).

В пресс-службе банка пояснили, что возобновляют идентификацию с личным присутствием граждан "в связи с окончанием карантина". Напомним: официально карантин по ковиду в Украине закончился с 1 июля этого года, что прописано в соответствующем постановлении Кабмина.

А это значит, что автоматически теряют силу "ковидные" распоряжения правительства, в том числе, о возможности идентификации банками клиентов "на удаленке". Новый закон лишь окончательно закрепит эту норму. Что создает дополнительные риски для тех украинцев, которые идентификацию пройти не могут (скажем, выехали за границу как беженцы или находятся на неподконтрольных территориях). Их могут попросту лишить доступа к счетам, и снять блокировку только после прохождения идентификации.