На выплаты временно перемещенным лицам за первый период июля направлено 4 млрд гривен.

Об этом сообщает Минреинтеграции в своем тг-канале.

"Речь идёт о ежемесячной государственной помощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для остальных временно перемещённых лиц", — говорится в сообщении.

Средства должны в ближайшее время оказаться на счетах украинцев, которые вынуждены были покинуть места своего проживания вследствие российской агрессии.

Ранее в Мининтеграции объяснили, кого в Украине освободят от налога на землю и недвижимость во время войны.

Льгота распространяется на владельцев уничтоженного или повреждённого в результате войны имущества. От уплаты налога за землю за 2022 год освобождаются все, чьи участки находились на территориях боевых действий или были оккупированы.

В 2023 году льгота будет действовать до конца месяца, во время которого завершились бои или оккупация. Что касается налога на недвижимость, то освобождаются от его уплаты за 2021-2023 годы все, кто указан в предыдущем пункте, если имущество этих лиц находится на территории боевых действий или в оккупации.

Перед этим в ведомстве сообщалось, что выплаты пострадавшим от подтопления после подрыва Каховской ГЭС будут осуществляться независимо от выплат ВПЛ.