В Украине начались первые выплаты средств в рамках программы "еВосстановление".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, первые выплаты получили люди из Киевской области и Донбасса.

"Начались первые выплаты средств в рамках программы "еВосстановление". Их получили люди с Киевщины и из Донбасса. В общей сложности украинцы подали более 17,3 тысяч заявок на помощь по восстановлению поврежденного имущества. Правительство уже выделило на это 4,4 миллиарда гривен", - написал премьер.

Напомним, Минцифры запустило услугу "еВосстановление" в "Дие" 10 мая. Тогда в ведомстве заявили, что на первом этапе помощь будут получать те, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте, то есть в замене окон, дверей и крыши.

За первые же сутки три тысячи украинцев оставили заявку на компенсацию за разрушенное жилье в программе "еВосстановление".

Вскоре Министерство реинтеграции Украины объяснило, как оформить банковскую карту "еВосстановление", на которую выплатят средства от государства на ремонт поврежденного войной жилья.

"Страна" подробно рассказывала о том, как работает эта программа и когда придет компенсация за разрушенное жилье.