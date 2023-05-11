За сутки три тысячи украинцев оставили заявку на компенсацию за разрушенное жилье в программе "еВосстановление", которая с 10 мая доступна в приложении "Дия".

Об этом сообщают в Мининфраструктуры.

Среди поданных заявок 41% касается восстановления частных домов, почти 59% – это квартиры. Сейчас в фонде 35 миллиардов гривен, однако Министерство финансов дает прогнозы об увеличении поступлений.

Об этом сообщила замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина.

Напомним, Минцифры запустило услугу "еВосстановление" в "Дие" 10 мая.

В своем вечернем обращении президент Зеленский рассказал о запуске системы "еВосстановление" и западных поставках оружия.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.