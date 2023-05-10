Запуск системы "еВосстановление" и западные поставки оружия. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в среду, 10 мая.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о совещаниях по новому пакету военной помощи от Запада.
- Рассказал о совещании с правительством по восстановлению территорий.
- Сообщил о начале работы сервиса "Е-Восстановление" для тех, у кого повреждено жилье.
Напомним, сегодня Минцифры запустило в "Дие" услугу "еВосстановление", которая позволяет подать заявку на получение средств для ремонта поврежденного жилья. На первом этапе помощь будут получать те, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте, то есть в замене окон/дверей/крыши.
Однако уже в первый день работы системы "еВосстановление" произошел сбой из-за огромного числа заявок о поврежденном жилье.
Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.
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