Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в среду, 10 мая.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о совещаниях по новому пакету военной помощи от Запада. Рассказал о совещании с правительством по восстановлению территорий. Сообщил о начале работы сервиса "Е-Восстановление" для тех, у кого повреждено жилье.

Напомним, сегодня Минцифры запустило в "Дие" услугу "еВосстановление", которая позволяет подать заявку на получение средств для ремонта поврежденного жилья. На первом этапе помощь будут получать те, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте, то есть в замене окон/дверей/крыши.

Однако уже в первый день работы системы "еВосстановление" произошел сбой из-за огромного числа заявок о поврежденном жилье.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.