Через "Дию" украинцы подали уже более 335 тысяч сообщений об уничтожении или повреждении жилья. Речь идет о 23 миллионах квадратных метров, которые были разрушены в результате войны. Первые выплаты за поврежденное или уничтоженное жилье можно будет получить в мае.

Об этом сообщила председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире телемарафона.

"Мы надеемся, что уже в мае заработает полноценно механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье. Когда этот закон заработает, на такую компенсацию будут иметь право граждане Украины - исключительно физические лица. На сегодня у государства нет возможности возмещать убытки для бизнеса. Это будет следующим шагом", - сказала Шуляк.

Она также добавила, что на сегодня на счетах Украины уже есть 17 млрд грн, которые были арестованы от "дочки" российского банка "Сбербанк".

Напомним, 23 февраля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного вследствие вооруженного вторжения РФ в Украину жилья, и порядок компенсации за него.

В отдельном материале мы разбирались, как будет работать закон и на что могут рассчитывать оставшиеся без крыши над головой украинцы.