Через "Дию" украинцы подали уже более 325 тыс. сообщений об уничтожении или повреждении жилья.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам совещания с участием Мининфраструктуры, Минюста, Минцифры, Агентства восстановления и развития инфраструктуры.

"Восстановление жилья украинцев – приоритетное направление быстрого восстановления. На это должны быть направлены средства от конфискованных российских активов", - написал Шмыгаль.

По его словам, правительство активно готовится к запуску восстановительных проектов в жилищном секторе.

"В настоящее время через "Дию" украинцы подали более 325 тыс. сообщений об уничтожении или повреждении жилья. Проанализировали их в разрезе регионов, обсудили механизм работы реестра, где фиксируются разрушения в результате войны, определили три направления возмещения: текущий ремонт, капитальные ремонтные работы и полное восстановление разрушенного жилья", - сообщил премьер.

Напомним, 7 февраля Рада не смогла принять законопроект о компенсациях за разрушенное жилье.

Между тем, жилье каждого десятого украинца повреждено или полностью разрушено из-за войны. Также мы писали, что более 2,4 млн украинцев проживают в поврежденном или разрушенном жилье.