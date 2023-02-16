У каждого десятого украинца жилье получило повреждения или полностью разрушено в результате войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Полностью разрушены в результате обстрелов дома 2% украинцев, частичные повреждения имеют 6% жилищ; 2% домов были разрушены, но уже отстроены.

86% респондентов говорят, что их дома не пострадали.

Среди жителей зоны боевых действий 9% отметили, что их дома разрушены, 20% - частично повреждены.

Напомним, более 2,4 млн украинцев проживают в поврежденном или разрушенном жилье в результате полномасштабного вторжения России в Украину. А больше чем 316 тысяч украинцев оставили заявки в "Дие" на компенсацию.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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