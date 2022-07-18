Из-за постоянных обстрелов Харькова без квартир остались 150 тысяч жителей города.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "Общественному".

Также мэр сообщил, что 500 домов в городе не подлежат восстановлению.

По его словам, отопительный сезон в Харькове начнется 15 октября, хотя и будет "самым трудным в истории города".

Кроме того, в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) опубликовали фото пострадавших домов в Харькове, где спасатели разбирают завалы и ликвидируют последствия обстрелов.

Сообщается, что в Харькове работают спасатели, эвакуировавшиеся из Луганской области.

Ранее мы писали, что в Харькове россияне ударили по жилым домам, а в области в течение прошлых суток из-за боевых действий погибли двое местных жителей - 67-летняя женщина и 38-летний мужчина. Также двое человек госпитализированы.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.