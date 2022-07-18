В Харьковской области в течение прошлых суток из-за боевых действий погибли двое местных жителей - 67-летняя женщина и 38-летний мужчина. Также двое человек госпитализированы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

В Харькове ночью артиллерия противника била по Киевскому району, разрушены несколько этажей пятиэтажки, в другом здании повреждены квартиры на 8-9 этажах, обошлось без пострадавших.

В Чугуеве из-за обстрела эвакуировали жителей пятиэтажного дома, в Изюмском районе горели 250 гектаров полей пшеницы.

Ранее сообщалось, что россияне ударили ракетами рядом с двумя учебными заведениями в Харькове. Там повреждены здания и трамвайные пути.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.