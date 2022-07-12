Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 12 июля. Противник продолжает массированные обстрелы наших населенных пунктов.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях не исключена активизация разведки для уточнения позиций и характера деятельности ВСУ в приграничных с Беларусью районах.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия, сковывания действий подразделений сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать свои подразделения. Его артиллерия обстреляла Стариковое и Новую Слободу Сумской области и Николаевку и Карповичи Черниговской области. В этом направлении враг активно применяет БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы Харькова и Сосновки, Старой Гнилицы, Украинки, Замуловки, Петровки, Черкасских Тишков, Коробочкино, Прудянки, Черноглазовки, Кутузовки, Старого Салтова, Нового, Байрака, Дементьевки. Оккупанты пытались вытеснить наши войска из района Дементиевки. Но ВСУ успешно отразили несколько штурмов и заставили врага отойти.

На Славянском направлении захватчики обстреляли Дибровно, Мазановку, Адамовку, Барвенково, Гусаровку, Большую Камышеваху, Новую Дмитровку, Крестище, Никополь, Сулиговку и Константиновку. Подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Долгенького, Мазановки и Ивановки. ВСУ умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась враждебная попытка разведки боем недалеко от Долины.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Обстрелял наши позиции неподалеку от Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба. Также нанес авиационные удары вблизи Серебрянки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы Берестово, Соледара, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Яковлевки, Майорска и авиационные удары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки. При попытке продвинуться в направлении Спирно – Ивано-Дарьевка враг понес потери от огня наших защитников и хаотично отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник с целью сковывания действий ВСУ продолжает обстрелы наших позиций вдоль всей линии столкновения. Также нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.

На Южнобугском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. Активизировал воздушную разведку. Обстреливал из ствольной артиллерии Александровку, Новую Зарю, Осокоровку, Большую Костромку, Мураховку, Любомировку, Поляну, Партизанское, Благодатное, Калиновку, Терновку и Прибужское.

Корабельная группировка противника продолжает блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает шесть носителей высокоточного оружия.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.