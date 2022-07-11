Утром в понедельник, 11 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что под Славянском был новый штурм в районе Краснополья. ВСУ его отбили. Идут обстрелы населенных пунктов к северу от города.

Сводка опубликована в Facebook.

По данным Генштаба, есть признаки подготовки вражеского наступления на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Также зафиксирована новая неудачная попытка штурма Марьинки к западу от Донецка российскими войсками.

В остальном - идут обстрелы. Так, враг обстрелял из ствольной артиллерии район населённого пункта Карповичи Черниговской области. Кроме того, противник оказывал огненное влияние из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах города Харькова и населенных пунктов Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное.

Обстреливались из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное.

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