Россияне не оставляют попыток продвинуться к Харькову с севера, захватив Дементиевку, однако очередная атака здесь была отбита.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Также были отбиты два штурма севернее Славянска - на Долину и Краснополье. В направлении Северска снова был штурм Верхнекаменского, атака отражена, противник отступил к Золотаревке. Отбиты штурмы под Авдеевкой и Марьинкой.

На Северском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области, сообщает Генштаб.

На направлении Малое Веселое – Петровка ВСУ обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.

На Донецком направлении враг продолжил применять средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов. Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в Краматорском районе, пишет Генштаб.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне продолжили обстрел позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

На Южнобугском направлении войска РФ продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечается, однако сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

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