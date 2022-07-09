Бахмут и Соледар – наиболее вероятные направления наступления российских войск.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он добавил, что Бахмут наиболее близок к линии фронта – до него около 8 километров.

"Обстреливается вся линия фронта в Донецкой области", – рассказал Кириленко.

Ранее мы писали, что в Американском институте изучения войны заявили о том, что российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и востока, но и с запада, от выступа в их позициях в районе Барвенково.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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