Обстрелам стали все чаще подвергаться города Донецкой области. В Торецке российскими ракетами уничтожены два частных дома, один человек ранен, еще трое оказались под завалами.

Об этом 6 июля сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Еще одна ракета упала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

Также пишут и об обстреле Бахмута, к которому сейчас приближается линия фронта.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович говорил, что Лисичанск - последний город, который захватила Россия.

Также сегодня мы публиковали видео, как неподконтрольные Макеевка и Харцызск попали под обстрел. В сети пишут об ударе по базе боеприпасов.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.