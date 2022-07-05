Появились фото и видео последствий сегодняшнего обстрела Славянска в Донецкой области.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, удар пришелся по Центральному рынку Славянска.

По его данным, погибло не менее двух человек, семеро пострадали.

"Центральный рынок Славянска попал под российские обстрелы. Как следствие — по меньшей мере 2 погибших и 7 раненых. Россияне снова целенаправленно бьют по местам скопления гражданских. Это чистый терроризм. Государство-террорист должно быть привлечено к ответственности! Призываю всех: эвакуируйтесь! Сейчас самое важное – сохранить жизнь!" - написал Кириленко в своем Телеграм-канале.

Напомним, сегодня мэр Славянска Вадим Лях подтвердил массированные удары по городу и призвал граждан оставаться в укрытиях. По его словам, армия России уже в 10 км от города и обстреливает его из артиллерии.

Двумя днями ранее Славянск попал под масштабный обстрел оккупантов, после чего в городе вспыхнуло до 15 пожаров.

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