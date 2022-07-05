Мэр Славянска Вадим Лях подтвердил массированные удары по городу и призвал граждан оставаться в укрытиях.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях. Дополнительную информацию сообщу позже", - написал он.

Ранее видео последствий "прилетов" появилось в соцсетях.

Напомним, вчера мэр Славянска заявил, что армия России уже в 10 км от города и обстреливает его из артиллерии.

Также мы писали, как днем ранее Славянск попал под масштабный обстрел оккупантов, после чего в городе вспыхнуло до 15 пожаров.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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