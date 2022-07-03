В воскресенье, 3 июля, Славянск Донецкой области попал под один из самых масштабных обстрелов за последнее время. В городе вспыхнуло до 15 пожаров, есть пострадавшие.

Об этом сообщает мэр Славянска Вадим Лях в своем Facebook.

"Самый большой обстрел Славянска за последнее время. До 15 пожаров, а также большое количество раненых и убитых", - рассказал он.

Вскоре после появления записи спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко рассказала о последствиях обстрела Славянска. По ее словам. как минимум шесть человек погибли и 15 ранены.

Ранее мы писали, что с сегодняшнего дня в Славянске Донецкой области прекращается движение электрического транспорта из-за сильных обстрелов. О возобновлении троллейбусного движения власти обещают сообщить дополнительно.

Кроме того, в Славянске за 1 июля погибли четыре мирных жителя, семеро получили ранения в результате вражеского обстрела города. Под обстрел попали микрорайон Лиманы, улицы Барвенковская, Подгорная, Данилевского. Славянск обстреляли кассетными снарядами.

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