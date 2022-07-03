Сегодня в 4 утра российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

Также враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома - 54-летняя женщина. Ее госпитализировали в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести.

По области в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. Оккупанты фактически весь день наносили удары по Чугуевщине: горели хозяйственные постройки, гаражи, обстреливали открытые территории.

В целом в течение суток, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, вследствие обстрелов было четверо раненых: один в Харькове, два в Чугуевском районе и один в Харьковском районе.

Украинские защитники удерживают оборонительные позиции. На Харьковском направлении противник пытается защищать занятые ранее позиции. Также россияне обстреливали из артиллерии районы Русской Лозовой, Победы, Верхнего Салтова, Замуловки, Волобуевки, Питомника, Прудянки.

Наши Вооруженные силы успешно отразили штурм россиян неподалеку от Прудянки.

Напомним, вчера оккупационные войска также нанесли ракетный удар по Харькову. Кроме того, россияне обстреляли город из реактивных систем залпового огня.

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