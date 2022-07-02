Оккупационные войска утром 2 июля снова нанесли ракетный удар по Харькову. Кроме того, россияне обстреляли город из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на телемарафоне.

По его словам, около 04:00 противник ударил ракетами по Немышлянскому району, обошлось без пострадавших.

"Кроме того, работали реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган". Если мы говорим об области, то были нанесены удары по Харьковскому району, по Чугуевскому району. В Золочевском районе враг "демилитаризовал" детский садик. Кроме того, по Лозовскому району были нанесены удары", - отметил он.

Он также предупредил жителей о том, что на удары из РСЗО приходится реагировать по ходу, поэтому гулять по Харькову не стоит.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

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Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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